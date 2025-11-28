La cantante y exconcursante de 'Gran Hermano VIP' se va someter a una intervención quirúrgica: el motivo por el que va a estar desconectada
Karina ha lanzado un aviso a sus seguidores a través de su perfil oficial de Instagram. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha anunciado su inminente paso por el quirófano por el que estará algún tiempo desaparecida. Un aviso que, nada más lejos de preocupar, ha tratado de ser esperanzador porque confía en la Sanidad Pública y en que "todo saldrá bien".
La cantante y también actriz ha hecho público el diagnóstico que le obliga a pasar por una operación. Karina ha hablado abiertamente del problema que sufre y que este paso ya es inminente porque quiere llegar bien o, en las mejores condiciones posibles, para las fiestas de Navidad.
"Queridos, amigos os comento que voy a estar unas semanas sin hacer vídeos, sin comentar cosas, porque me van a hacer una intervención en la Sanidad Pública en mi cadera derecha, que siempre sabéis que vengo de ella quejándome", ha explicado el su último vídeo en redes antes de estar unos días desaparecida por este motivo. Aunque es una intervención que, en principio, no reviste peligro, no deja de ser un motivo de preocupación para la cantante, tal como ha expresado: "Yo estoy confiada y va a salir todo de diez. Os mando muchísimos besos, que os cuidéis mucho".
Sin embargo, su manera vital y su espíritu optimista ha acabado calando en sus seguidores que se han contagiado de su alegría para enviarle ánimos frente a esta operación. "Seguro que va muy bien", "tenemos unos profesionales maravillosos", "en nada estás aquí haciendo vídeos", "mucha fuerza, Karina", son algunos de los mensajes que ha enviado tras el vídeo que ha compartido.
La exconcursante de 'GH VIP' se ha disculpado de antemano por lo desconectada que estará en los próximos días, pero ya ha avisado que su intención es llegar pisando fuerte en las fiestas: "Hay que estar bien para estas Navidades, que hay que cantar villancicos, tengo que salir con la pandereta y el burrito, las campanas y toda esa serie de cosas", ha señalado la intérprete del mítico 'Baúl de los recuerdos', que se ha visto obligada a este parón y a pasar por el quirófano para tratar este problema de salud que arrastra desde hace tiempo.