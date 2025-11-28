Susana Molina desmiente la mala relación entre David Rodríguez y la madre de Anabel Pantoja

Rocío Molina 28 NOV 2025 - 10:20h.

La exconcursante de 'GH 14' destaca que "ha escuchado mentiras" en torno al cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja reacciona a las informaciones que apuntan a la mala relación entre su madre Merchi y David Rodr�íguez

Susana Molina, más conocida en redes como Susana Bicho, fue una de las personas que no pudo asistir al primer cumpleaños Alma, la hija de Anabel Pantoja, pero no ha dudado en pronunciarse acerca de una de las polémicas que ha surgido a raíz del evento. La ganadora de 'Gran Hermano 14' desmiente que haya mala relación entre David Rodríguez y de Merchi, la madre de su amiga íntima.

La influencer que ha acudido al encendido del árbol de Navidad de Seguros Santalucía en la Plaza de España de Madrid donde ha coincidido con otras caras conocidas como Anita Matamoros o Anna Ferrer Padilla ha contestado sin censuras a si es cierto que hay una guerra abierta entre Merchi y David Rodríguez, pareja y padre de su hija, de Anabel Pantoja.

Pese a que toda esta polémica a ella le ha pillado fuera, estaba en viaje de trabajo y por eso no acudió a la fiesta, Susana Molina no ha tenido reparos en hablar y desmentir informaciones que se están dando sobre la primera fiesta de cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja.

"A partir de la base que ya lo primero que he escuchado es que la Merche se ha quedado dormida en casa de una amiga, que es mentira. O sea, ya solo lo que he escuchado es mentira, entonces ya no he seguido escuchando más", ha respondido rotunda.

Asimismo, la mujer de Guille Valle ha agregado que David Rodríguez por lo que le conoce es alguien "bastante tranquilo" y que ella "nunca ha visto nada" de tensión entre ellos. De ahí que Susana Bicho haya querido entrar directamente en materia y dar su versión ante este supuesto conflicto que se vio en la fiesta de cumpleaños, además de que también dicen que el cordobés habría agredido a un fotógrafo.