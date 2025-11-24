Lorena Romera 24 NOV 2025 - 12:33h.

La sobrina de Isabel Pantoja ha recibido una inesperada sorpresa de Isa Pantoja durante la fiesta de cumpleaños de Alma

Así ha sido la fiesta de cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez

Compartir







Anabel Pantoja ha vivido un día de lo más emocionante. Su hija Alma, en común con David Rodríguez, ha cumplido su primer año de vida. Como no podía ser de otra manera, la influencer ha organizado a su niña una fiesta a la que no le ha faltado detalle. Pero lo que más le ha emocionado ha sido la sorpresa que le ha dado Isa Pantoja, que con el gesto que ha tenido ha conseguido sumarle magia a esta fecha tan señalada para ella.

"No tengo palabras para esto", reconocía la que fuera concursante de 'Supervivientes' al ver la decoración del primer cumpleaños de su niña. Una fiesta que ha tenido como temática principal el mar y las sirenas. Y es que así es como la 'pantojita' llama de manera cariñosa a su peque, a la que siempre ha sentido muy conectada con el océano.

PUEDE INTERESARTE Anabel Pantoja escribe una emotiva carta a su hija por su primer cumpleaños

"Pues sí, Alma, naciste al lado del mar", escribe la creadora de contenido en una carta que le ha dedicado a su hija y que ha publicado a través de su perfil de Instagram, haciendo partícipes a sus seguidores de este momento tan emotivo para ella. "En una isla preciosa que es nuestro hogar y nuestra casa. Bajo ese cielo estamos a salvo. Eso sí, tienes sangre sevillana y sangre cordobesa", apunta.

PUEDE INTERESARTE Anabel Pantoja se parte de risa al descubrir lo que ha aprendido su hija

Y es que Anabel Pantoja tiene claro que quiere transmitirle sus tradiciones. "Sobre todo la Semana Santa en Sevilla y en Córdoba con papi, que le encanta. Pero siempre vamos a tener nuestro refugio y nuestro palacio para volver, que es la playa, el hogar, el mar, el sol y la arena que tanto te gusta", escribe la que fuera colaboradora. Porque Alma es "una loca de la playa, como su madre", a la que le encanta "chapotear".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pero, por si el día no tuviese la suficiente carga emotiva, viendo a su niña soplar su primera velita, Anabel Pantoja ha recibido una inesperada sorpresa de su prima. Tras su entrevista en '¡De Viernes!', la influencer no contaba con su presencia en el cumpleaños. Además, la hija de Isabel Pantoja ya le había hecho saber que no iba a poder acudir. Pero parece que todo esto no era más que parte de un plan.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Finalmente, tanto Isa Pantoja como Asraf Beno acudieron a la fiesta de cumpleaños de la pequeña Alma. Esta misma mañana, al ser preguntada por los medios por la asistencia de su prima, Anabel Pantoja no ha podido ocultar su emoción y ha respondido con una amplia sonrisa: "Sí, no lo sabía... Me dijo que no podía venir y me dio una sorpresa". Una fiesta de cumpleaños en la que se lo pasaron "muy bien", tal y como ha confirmado frente a los micrófonos.