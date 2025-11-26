Rocío Molina 26 NOV 2025 - 10:26h.

La finalista de 'BCLE' se pronuncia acerca de los rumores que dicen que su madre Merchi y David Rodríguez no cruzaron palabra en la fiesta de cumpleaños de Alma

Máxima tensión en el primer cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja: “Merchi y David ni se miraron”

Anabel Pantoja se ha pronunciado a lo que se ha convertido en la otra noticia de la celebración del primer cumpleaños de su hija: el evidente conflicto entre su madre Merchi Bernal y su pareja David Rodríguez. La finalista de 'Bailando con las estrellas' no ha dudado en reaccionar cuando le han preguntado abiertamente si hay tensión en la relación entre su progenitora y el padre de su hija, además de si el cordobés habría agredido a un fotógrafo.

Según confirmaba Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas' en el 'Tiempo Justo', lo que se ha convertido en una norma y una especie de guerra fría entre Merchi y David Rodríguez se evidenció todavía más en la celebración del cumpleaños de Alma. "Se esquivaron durante toda la fiesta", apuntando a que la tensión en el ambiente fue evidente para todos los presentes en el evento. Una mala relación que no es de ahora y tal como recordaba Antonio Rossi se remonta al episodio del ingreso hospitalario de la pequeña y la posterior investigación judicial.

Al volver a hacerse presente el conflicto entre las dos personas más importantes para Anabel Pantoja además de su hija, la exconcursante de 'Supervivientes' ha sacado la cara y ha reaccionado a esas informaciones que apuntan a que su madre y su novio no se dirigen la palabra. "No te preocupes mi vida, no pasa nada. Yo te entiendo, pero igual que yo te entiendo , tú me entiendes a mí, ¿no?", ha comenzado diciendo al periodista de Europa Press que hacía guardia y que le ha preguntado directamente por esto.

La postura que ha tomado la sobrina de Isabel Pantoja al respecto ha sido rotunda, tal como ha expresado: "No voy a entrar en nada, mi amor. Que hablen. Yo estoy muy feliz. Mi niña ha cumplido un año, ¿sabes? Pues ya está, ya está", ha respondido sin querer explicar qué hay de cierto en lo que se está diciendo de su madre y de su novio y que no es algo que suene por primera vez.

Para zanjar el tema relacionado con la fiesta de su hija Alma, Anabel Pantoja ha querido dar un paso y explicar cómo se siente: "Yo estoy muy bien. Tengo malos días como todo el mundo los tiene, pero hemos tenido un cumpleaños maravilloso", recalcando que no ha pasado nada de lo que haya que preocuparse o darle más bombo mediático.