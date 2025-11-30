Nuria Bermúdez advierte a Dani Güiza tras sus declaraciones: "No me has visto enfadada"

Fiesta 30 NOV 2025 - 19:02h.

Kike Calleja ha conseguido en exclusiva las primeras declaraciones de Nuria Bermúdez tras años alejada del foco mediático

La impactante reacción de Dani Güiza a la entrevista de su hijo Cristian: "Que trabaje más"

Kike Calleja ha conseguido en exclusiva para 'Fiesta' unas declaraciones de Nuria Bermúdez tras las últimas declaraciones de Dani Güiza en las que no la deja precisamente en buen lugar. El futbolista, entre otras muchas cosas, decía de la madre de uno de sus hijos que a ella se la conocía por "acostarse con futbolistas", unos calificativos que la empresaria no está dispuesta a tolerar.

Nuria, que lleva años alejada del foco mediático, ha contestado al padre de su hijo en el micrófono de Kike Calleja y visiblemente enfadada:

"Yo jamás he hablado mal a mi hijo sobre su padre, pero él ya no tiene tres años y está viendo cómo su padre habla públicamente de su madre, eso al final demuestra el tipo de sentimientos que tiene hacia sus hijos".

Y es que el hijo de Dani y Nuria, que esta semana cumple los 18 años, apenas tiene relación con su padre, al igual que Cristian, el hijo mayor del futbolista que hace unas semanas visitaba 'Fiesta'. Precisamente sobre Cristian Dani Güiza hablaba muy duramente:

"A mi hijo siempre le hemos pagado todo, le he pagado dos carreras, pero llegó un día y me dijo que no quería seguir estudiando, que se quería dedicar a la tele. Ahí le dije que después de todo el sacrificio que había hecho por él no iba a tirarlo todo por la borda. Quiere dinero y hacerse famoso, él quería entrar en 'La isla de las tentaciones' o ser un gran hermano. He sufrido mucho por él, no quiero saber nada más de él porque sé que está muy metido en este mundo".

Nuria Bermúdez defiende a Cristian, el hijo de su ex

Nuria Bermúdez, que ha convivido con Cristian cuando entre 2006 y 2008 mantuvo una relación con Dani Güiza, ha sacado la cara por el hijo de su ex:

"Eso forma parte de un plan macabro y va para largo, Dani ha hecho declaraciones en medios públicos durante muchos años y yo he estado callada, ha cruzado unos límites que no estoy dispuesta a tolerar, si quiere caldo yo tengo una olla. Si tengo que sacar las pruebas que tengo las voy a sacar, si él sigue yo no me voy a quedar callada. Que no se confunda, que a las buenas me conoce, pero a las malas no me ha conocido jamás".