Fiesta 09 NOV 2025 - 20:00h.

La impactante reacción de Dani Güiza a la entrevista de su hijo Cristian: "Que trabaje más"

El futbolista ha hablado en exclusiva para 'Fiesta' y ha respondido también a Nuria Bermúdez: "Ella era conocida por acostarse con futbolistas"

Compartir







Saúl Ortiz irrumpía en el plató de 'Fiesta' con una información de última hora. El ex futbolista Dani Güiza había respondido a su llamada y tenía la primera reacción de Güiza a la entrevista de su ex mujer y madre de su hijo Cristian.

Dani, que hasta el momento se ha mantenido en silencio, ha decidido dar un golpe en la mesa y dar su versión de los hechos tras las declaraciones no solo de Rocío Aranda, si no también de Nuria Bermúdez, madre de su segundo hijo: "Dani ha contestado a todo y ha plantado cara tanto a su ex mujer como a su hijo Cristian. En esta conversación me ha hablado de todos los implicados, hay personas que van a salir muy mal paradas".

Y Saúl Ortiz se quedaba corto. El futbolista hablaba como nunca antes sobre varias de sus ex parejas y también sobre su hijo Cristian, presente en plató. Para Dani, su hijo está intentando aprovecharse de él económicamente:

"A mi hijo siempre le hemos pagado todo, le he pagado dos carreras, pero llegó un día y me dijo que no quería seguir estudiando, que se quería dedicar a la tele. Ahí le dije que después de todo el sacrificio que había hecho por él no iba a tirarlo todo por la borda. Quiere dinero y hacerse famoso, él quería entrar en 'La isla de las tentaciones' o ser un gran hermano. He sufrido mucho por él, no quiero saber nada más de él porque sé que está muy metido en este mundo".

Mi padre me ha dicho que estoy muerto para él

Cristian escuchaba muy atentamente las palabras de su padre en las que asegura que no quiere saber nada de él y ampliaba la información: "Después de mi anterior entrevista aquí me llamó la mujer de mi padre, no se lo cogí, cuando llamó él sí le respondí. La llamada duró solo un minuto y lo que me dijo es que yo desde ese momento estaba muerto para él y que él lo estaba para mí. Vengo aquí a pedir cariño y lo que recibo es esto".

Dani Güiza ataca duramente a Nuria Bermúdez

Pero Dani Güiza no solo ha tenido palabras duras para su hijo mayor, el futbolista también ha hablado muy duramente sobre Nuria Bermúdez, la madre de uno de sus hijos y con la que mantuvo una turbulenta relación sentimental. Para Dani Güiza, Nuria es lo peor que le ha sucedido en la vida, tal y como le explicaba a Saúl Ortiz:

"Nuria está moviendo todo su círculo para hundir mi imagen, es lo que lleva haciendo 18 años, mi mujer y yo no podemos consentir ya más este acoso y derribo. Me dijo que me iba a hundir la imagen y lo ha hecho, y para ello está utilizando a mi hijo Cristian. Ella es la persona que le ha dicho a Cristian lo que tenía que hacer para entrar en el tema reality, por eso la bloqueé, ella es lo peor que me ha pasado en la vida. Nuria era conocida por acostarse con futbolistas, no ha sido mi representante en ningún momento".

La entrevista a Rocío Aranda, ex mujer de Dani Güiza

Kike Calleja ha entrevistado a Rocío Aranda tras años alejada del foco mediático. La que fuera mujer de Dani Güiza y madre de su primer hijo, ha concedido una entrevista para 'Fiesta' y lo ha hecho hablando sin rodeos sobre los años de enfrentamientos con el ex futbolista.

Rocío le ha asegurado al colaborador que el padre de su hijo Cristian ha defraudado al joven con su comportamiento, pero también a ella: "A mí Dani me ha decepcionado en todos los sentidos posibles, como marido, como padre, como persona".

La andaluza se ha roto al hablar del peor momento de su disputa con Dani Güiza, el momento en el que Dani se quedó con la custodia del hijo que tenían en común: "Que me quitara a mi hijo es algo que no le voy a perdonar nunca, a mi hijo sí que se lo perdono, pero a él no".