Preocupación por el estado de salud de Charly: Lydia Lozano rompe a llorar al ser preguntada por su marido

Charly, el marido de Lydia Lozano, continúa ingresado tras contraer una preocupante infección bacteriana

Lydia Lozano atraviesa por uno de los momentos personales más complicados de su vida a causa del delicado estado de salud por el que atraviesa su marido Charly. El marido de la colaboradora de '¡De viernes!' era ingresado hace algunas semanas a causa de una infección bacteriana contraída tras una operación de espalda.

Y es que al parecer, esta bacteria no solo afectó a la zona operada, si no que se propagó rápidamente alcanzando órganos vitales. Charly tuvo que ser hospitalizado de urgencia porque, según fuentes cercanas, el microorganismo empezaba a afectar el corazón provocando daños "serios". El marido de la colaboradora de Telecinco tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia porque la bacteria "se comió una válvula de su corazón".

Lydia Lozano, rota al salir del hospital

Lydia Lozano se mostraba este domingo muy afectada a su salida del hospital. La colaboradora, que no se separa ni un segundo de su marido, hablaba con los reporteros que la esperaban y no podía evitar romper a llorar.

Lydia le explicaba a una de las reporteras que "la lucha continúa" y que están siendo momentos muy complicados con altibajos y situaciones "de gran desesperación".

Al parecer, Charly deberá permanecer ingresado en el hospital durante varias semanas para asegurar la completa recuperación y estabilización del marido de la periodista. Este largo y duro proceso está llevando a Lydia a ausentarse de sus compromisos profesionales por un tiempo, tal y como explicaba el pasado viernes Santi Acosta en '¡De viernes!'. Además, los presentadores transmitieron el apoyo incondicional de todo el equipo del programa a Lydia, justificando por completo la prioridad de la colaboradora.