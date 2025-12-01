Aurah Ruiz comunica una feliz noticia: "Todavía no me lo creo"

Ana Carrillo 01 DIC 2025 - 09:30h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' ha compartido su felicidad con sus seguidores

Jesé Rodríguez se reencuentra con sus hijos de anteriores relaciones y Aurah Ruiz se emociona

Compartir







Aurah Ruiz, exconcursante de 'Supervivientes' y exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', está viviendo uno de los mejores momentos de su vida y lo refleja en su perfil de Instagram, donde comparte con sus miles de seguidores lo feliz que siente porque le está yendo bien tanto en el terreno personal - está casada con el futbolista Jesé Rodríguez y tienen un hijo en común, Nyan - como en el profesional.

Hace unos días, la que fuera colaboradora en los debates de 'Supervivientes All Stars' de '¡De viernes!' le adelantaba a sus seguidores que había cumplido un sueño que llevaba persiguiendo casi toda su vida y que sentía muy orgullosa de haberlo conseguido sin ninguna ayuda. Pero no ha sido el único sueño que se le ha cumplido en la semana que ha alcanzado los 36 años y ha querido compartir su dicha con sus seguidores.

"Señores, ustedes no se hacen una idea de la oportunidad tan grande que me han dado, yo es que todavía no me lo creo", ha comenzado diciendo la canaria en sus stories, donde ha revelado que en tan solo una semana ha cumplido tres grandes sueños: "Acabo de cumplir años y en esta semana me han pasado dos cosas increíbles que llevo persiguiendo casi toda mi vida y esto que me está pasando ahora mismo significa para mí una cosa de locos, es que yo siempre he querido hacer esto que voy a hacer".

"Me han pasado dos cosas increíbles que llevo persiguiendo casi toda mi vida"

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha dado toda esta información desde una sala de vestuario, anticipando así que se trata de un proyecto profesional en el que está inmersa y del que "muy pronto" podrá compartir todos los detalles. Está tan feliz que asegura que "no tiene palabras" para describir lo que siente porque ha conseguido metas muy importantes para ella en muy poco tiempo.

Para no dejar a sus miles de seguidores con tantas dudas, les ha mostrado que el lugar donde se está cumpliendo su sueño está en unos estudios donde hay una zona de vestuario y así que sepan que se trata de un proyecto profesional.