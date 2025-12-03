Este 3 de diciembre llega a España 'Reconciliación', la biografía del padre del rey Felipe VI

Este miércoles 3 de diciembre aterrizan en las librerías españolas las memorias del rey emérito Juan Carlos. Una biografía que ha sacudido a la Casa Real española y en la que el padre del rey Felipe ha tratado algunos de los asuntos más reseñables de su historia: desde la dictadura de Francisco Franco a su deseo de regresar a España y su reavivar su relación con su hijo.

El lanzamiento de 'Reconciliación' ha reavivado el interés no solo por conocer numerosos aspectos de una figura como la suya, también por quienes conforman su círculo de apoyo y quienes le arropan en estos momentos.

Para empezar, quienes han sido cercanos a Juan Carlos I desde siempre: amigos de confianza que le acompañan desde sus días como monarca y que han vuelto a estar a su lado en esta etapa de distanciamiento.

Amigos de siempre

Varios de esos nombres -anónimos en su mayoría, porque muchos prefieren mantenerse discretos- forman ya parte de la crónica social. Entre otros Pepe Fanjul, el empresario cubano-estadounidense que en su momento admitió mantener contacto regular con el monarca; Peter Dubens, empresario británico, y otros como Álvaro de Orleans‑Borbón, su primo.

Asimismo, hay una parte de su entorno que ha jugado un papel clave en mantener vínculos con España desde el exilio. Uno de los nombres recurrentes es Pedro Campos, histórico amigo y regatista gallego. Campos preside el Real Club Náutico de Sanxenxo y, cada vez que Juan Carlos viaja a Galicia para competir en vela, se aloja en la casa de su amigo, viviendo allí durante sus estancias.

La pasión compartida por la navegación, las regatas y el mar ha servido como puente entre su pasado y su presente. Además, gracias a este vínculo, todavía mantiene escapadas a España -aunque limítrofes con lo privado-, rodeado de intimidad y ciertos rituales: mariscos, reuniones informales y regatas.

Entre sus íntimos también cabe mencionar a Miguel Arias, empresario hostelero dueño del restaurante Flanigan, en Mallorca, y que ha estado cerca del emérito desde hace décadas.

Algunos de sus apoyos responden a estrategias de imagen, relaciones internacionales y negocios. En ese contexto, empresarios como Peter Dubens o Pepe Fanjul representan ese puente con el mundo internacional y fuera del foco mediático.

Compañías en Abu Dabi y su familia

Su mudanza a Abu Dabi no fue al azar: ha sido un lugar donde ha logrado reconstruir parte de su vida y donde ya contaba con figuras que le harían su estancia más amena y ostentosa.

Destaca Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, actual jefe de Estado de los Emiratos Árabes Unidos y poseedor de una fortuna estimada en 18.000 millones de dólares. Se le considera uno de los mejores amigos de Juan Carlos I y es responsable de cubrir gran parte de los gastos del emérito en el país.

También Mansour bin Zayed Al Nahyan, hermano del emir conocido mundialmente como el propietario del Manchester City y quien, según explicó el programa 'TardeAR', habría costeado una mansión de lujo como obsequio para el abuelo de la princesa Leonor.

Asimismo, suele relacionarse con el príncipe saudí Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud, con quien se dejó ver el pasado mes de abril en la Dubai World Cup.

Imposible olvidar a su nieto Froilán, quien también reside en Abu Dabi desde 2023 y con quien mayor relación mantiene.

Aunque su relación con parte de la familia real ha sido conflictiva en los últimos años, Juan Carlos I sigue recibiendo muestras de apoyo de sus hijas, las infantas Elena y Cristina, y todos sus nietos -a excepción de Leonor y la infanta Sofía- acompañándole a sus regatas y visitándole en Emiratos Árabes.