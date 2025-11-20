"Reconocimos que es algo que no es fácil de afrontar, especialmente en el ojo público", afirmó la cantante

El significado de los cuatro anillos que Kate Middleton ha lucido durante su discurso en Londres

LondresKate Middleton y Jessie J comparten un momento especial durante la Royal Variety Performance en Londres. La cantante de ‘Price Tag’ quiso acercarse a la princesa de Gales para darle un abrazo porque “las dos habían pasado recientemente por un cáncer”.

"De madre a madre, que acaba de pasar por cáncer, solo quería darle un abrazo", confesó Jessie J después de su encuentro con Kate Middleton. "Reconocimos que es algo que no es fácil de afrontar, especialmente en el ojo público", afirmó la cantante, según ‘People’.

Jessie J reveló en junio que tenía cáncer de mama

La Royal Variety Performance ha sido especial para el príncipe William y su mujer Kate Middleton. Se trataba de la primera aparición en la alfombra roja desde hace dos años, cuando la princesa de Gales redujo sus apariciones públicas por el cáncer que le diagnosticaron en 2024. Kate Middleton decidió lucir un vestido de terciopelo verde oscuro de Talbot Runhof y su marido, un esmoquin negro.

Jessie J reveló en junio que le habían diagnosticado cáncer de mama porque quería “ser abierta y compartirlo” con sus fans. Compartió detalles de la mastectomía a la que se sometió y explicó que tenía que someterse a una segunda operación. Pero al final fue pospuesta.

Kate Middleton pronuncia su primer discurso desde su diagnóstico del cáncer

La princesa de Gales pronunció su primer discurso desde que le diagnosticaron la enfermedad. Kate Middleton agradeció a todos los que han defendido “el fuerte” por ella, “especialmente en los últimos años". En marzo, los rumores se desataron sobre su salud tras su “cirugía abdominal planificada”.

"En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres, y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa", explicó en el vídeo que compartió en redes sociales. En junio de 2024, Kate fue vista por primera vez desde su diagnóstico en unas fotos en el bosque de su casa.

En un vídeo, la princesa de Gales decía que había quedado "impresionada por todos los amables mensajes de apoyo y ánimo recibidos durante los últimos meses." "Realmente ha marcado una gran diferencia para William y para mí y nos ha ayudado a ambos en los momentos más difíciles", confesó. Sin duda, unos momentos cruciales en la vida de Kate que la cantante Jessie J entiende tras su diagnóstico de cáncer de mama.