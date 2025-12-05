Ana Carrillo 05 DIC 2025 - 17:46h.

La exconcursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes' ha estado acompañada por su hija Alma en un rodaje publicitario

Anabel Pantoja, emocionada, comunica una feliz noticia tras poner fin a 'Bailando con las estrellas': "Empezamos"

Anabel Pantoja ha regresado con fuerza a la televisión al convertirse en finalista de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas', pero no ha descuidado sus colaboraciones con distintas marcas para realizar acciones publicitarias en Instagram. A la exconcursante de 'Supervivientes' le gusta, además, mostrar el detrás de cámaras y enseñarle a sus seguidores la realidad de los rodajes.

En su último rodaje, que era una campaña publicitaria con una clínica de medicina estética, la prima de Isa Pantoja y Kiko Rivera contó con la compañía de dos de las personas más importantes de su vida: su madre, Merchi Bernal, y su hija Alma, que acaba de cumplir un año y que es fruto de su relación con el fisioterapeuta cordobés David Rodríguez. Las dos han estado conviviendo con ella durante su estancia en Madrid, que se ha prolongado durante tres meses por haber llegado a la final del concurso de baile de Telecinco.

Tal fue su emoción por compartir su jornada de trabajo con su madre y su hija, que la influencer lo quiso grabar todo para enseñárselo a sus dos millones seguidores de Instagram: "Estoy muy contenta porque me voy a grabar una cosa muy, muy guay y a esto se le suma que me vienen a acompañar mi madre y mi gordi, así que os voy a enseñar un pequeño resumen de mi día de hoy".

En el vídeo muestra que su hija estaba junto a ella mientras la maquillaban, un instante muy especial porque es una de las primeras veces en las que ha podido llevarla a un rodaje para que vea cómo es su trabajo como imagen de diversas marcas. A sus seguidores les ha encantado esta publicación porque han podido ver más cómo es un rodaje por detrás: los horarios, la zona de maquillaje y peluquería, los monitores... Y también porque la notan feliz: "Se te ve tan contenta", "Estás preciosa con esa sonrisa".