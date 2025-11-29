Ana Carrillo 29 NOV 2025 - 10:00h.

La finalista de 'Bailando con las estrellas' ha revelado cómo nota la diferencia de edad con su novio y padre de su hija Alma

Susana Molina desmiente la mala relación entre David Rodríguez y la madre de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja es una de las finalistas de 'Bailando con las estrellas' gracias al apoyo del público y a la ayuda de su fisioterapeuta, que ha sido clave para tratar su lesión en la rodilla. La prima de Kiko Rivera está muy agradecida con su fisioterapeuta, aunque en casa también cuenta con la ayuda de uno: David Rodríguez, su novio y padre de su hija Alma, con el que tiene una diferencia de edad de once años.

La exconcursante de 'Supervivientes' cumplió 39 años el 15 de julio, pero conoció a su pareja actual a principios de 2023, cuando tenía 36 años y era novia de Yulen Pereira. El esgrimista decidió romper con su relación días después de que Anabel conociera a David y entonces ella aprovechó para conocer más al cordobés, surgiendo así la chispa entre ellos.

Lo tuvieron tan claro que se lanzaron a tener un hijo a los pocos meses de conocerse y, de hecho, ella se quedó embarazada antes de que pasase un año, pero desafortunadamente sufrió un aborto espontáneo. La dicha llegó de nuevo a sus vidas unos meses más tarde, cuando supieron que estaba embarazada de nuevo de una niña a la que llamaron Alma, que nació el 23 de noviembre de 2024 en Gran Canaria.

En ese momento, la prima de Isa Pantoja se convirtió en madre primeriza a los 38 años y David Rodríguez dio la bienvenida a la paternidad con 27 años. Él ahora tiene 28 años, pues nació en 1997, once años más tarde que su novia, que nunca se había pronunciado sobre la diferencia de edad entre ellos hasta ahora, que ha confesado en sus stories cómo nota esos años que los separan.

La sobrina de Isabel Pantoja ha compartido un vídeo de un programa de televisión de los años 90 que le encantaba y que ha explicado que le molesta no poder comentar este y muchos otros programas con su novio porque cuando se emitían él todavía no había nacido: "David no había nacido y yo estaba sentada cada noche para ver este programón. Me da una rabia no poder comentar estas cosas con él".