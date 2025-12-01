Anabel Pantoja y Jorge González se sinceran sobre su relación tras la final de 'Bailando con las estrellas'

Ana Carrillo 01 DIC 2025 - 18:16h.

El jurado y la audiencia de 'Bailando con las estrellas' han decidido que el ganador de la segunda edición sea Jorge González. La segunda posición se la quedó Anabel Pantoja, que fue la menos apoyada de los cuatro finalistas - Nona Sobo y Nerea Rodríguez eran las otras dos concursantes que llegaron a la final - por el jurado, pero recibió muchos votos por parte del público, que a lo largo de todo el concurso la ha estado apoyando, consiguiendo que no esté nunca nominada.

En los últimos minutos de programa, la sobrina de Isabel Pantoja expresó que estaba muy feliz por su compañero y en Instagram ha querido dedicarle un bonito mensaje para darle la enhorabuena y revelar que era su favorito para hacerse con la victoria: "Te lo dije creo desde el primer día. Mi niño, tienes algo muy especial y eso es muy difícil comprarlo o aprenderlo. Se nace o no se nace. Ha sido un placer trabajar a tu lado y compartir tantos momentos especiales, sobre todo las risas".

"Te dije mil veces que tenías que ganar y me decías que no... España es sabía. Felicidades y ahora créetelo", ha añadido en su story la prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja, que ha celebrado que la audiencia haya apoyado más a su compañero a ella. Unas preciosas palabras que el cantante le ha agradecido también públicamente: "¡He conocido a una mujer con un corazón de oro! Aquí tienes un amigo para todo lo que necesites".

Un intercambio público de palabras con los que han demostrado el enorme cariño que se tienen gracias a haber pasado tres meses ensayando y compartiendo galas en el programa de Telecinco del que ambos han sacado cosas muy positivas: amigos, un nuevo hobby y momentos de lo más felices que ahora echarán mucho de menos.