Jorge Javier Vázquez habla con mucho humor y sin tapujos sobre su polémico cambio de imagen, revelando divertidas anécdotas como esta

Jorge Javier Vázquez desvela por primera vez todos los detalles de su cambio de imagen y se reencuentra con Lydia Lozano, en '¡De viernes!'

Tras reencontrarse con una vieja amiga, Jorge Javier Vázquez se enfrenta a una entrevista en '¡De viernes!' sobre un tema que le ha acompañado durante los últimos meses: su polémico cambio de imagen.

Lejos de tratarlo con seriedad, el presentador de 'El diario de Jorge' decide tomarse las críticas que ha recibido con mucho humor, narrando con pelos y señales todos los detalles sobre su última operación. Tanto es así que decide confesar a los colaboradores del programa una anécdota que acabó siendo una premonición del gran revuelo mediático que vendría después.

La anécdota premonitoria de Jorge Javier Vázquez

Cuando Beatriz Archidona se encontraba dando paso a un vídeo en el que se ve la sorprendente reaparición del presentador tras un tiempo alejado de la televisión, Jorge Javier le detiene en seco: "Por dios, qué vergüenza".

Momento en el que el entrevistado decide revelar a la audiencia una anécdota que sucedió antes de su vuelta a los platós. Y es que, recién operado y habiendo adelgazado ya "un montón de kilos", Jorge Javier Vázquez hablaba con una muy buena amiga suya de la productora de Cuarzo.

"Le dije 'Ángeles, ya verás. Vamos a estrenar 'Supervivientes' pero los titulares me los voy a llevar yo porque voy a salir de put* madre, la gente se va a quedar flipada...' ¡Toma!", cuenta entre risas Jorge Javier Vázquez provocando la carcajada de los presentes.

"Te llevaste titulares, también muchos memes y muchas críticas gracias a tu plan 'renove'", añade Beatriz Archidona. "Además, ese día se murió Armani y la gente decía 'Le ha hecho un homenaje'", comenta el presentador.