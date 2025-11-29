Antía Troncoso 29 NOV 2025 - 02:37h.

Gabriela Guillén responde tajante a Eugenia Osborne tras sus declaraciones en '¡De viernes!'

Eugenia Osborne habla sobre el papel de Bertín como padre del hijo de Gabriela Guillén: “Nunca me dijo que se iba a desentender”

Gabriela Guillén regresa al plató de '¡De viernes!'. Esta vez lo hace para anunciar su intención de demandar a Bertín Osborne. Y es que la modelo acusa al cantante de estar manteniéndose completamente al margen de la vida del hijo que tienen en común, pese a sus intentos durante meses de hacer posible un acercamiento. Sin embargo, la paraguaya comunica al principio de su entrevista un giro en los acontecimientos: justo hoy han hablado.

“Hoy hemos hablado del asunto que teníamos pendiente de la manutención. No habíamos llegado a ningún acuerdo hasta entonces…", aseguraba Gabriela Guillén. Una "casualidad" que sucede después de meses en los que la modelo ha intentado ponerse en contacto con el cantante sin recibir respuesta alguna. Un hecho que contrasta con el famoso posado que realizaba este verano Bertín con su hijo, en el que parecía que habían llegado a un entendimiento.

Gabriela Guillén sobre Bertín Osborne: "No le he pedido que cambie pañales"

Gabriela explota contra Bertín durante su entrevista y asegura que hasta él día de hoy no ha recibido nada de dinero por parte del cantante para la manutención de su hijo: "No se ha llegado a ningún acuerdo y no ha pagado nada. No hay responsabilidad de nada absolutamente". Según la modelo, el principal problema sería la "falta de comunicación" entre ellos, pues tras el día del famoso posado no han vuelto a verse.

Antonio Rossi aseguraba que si no se ha llegado a ningún momento ha sido porque ella decidió cambiar el acuerdo y la entrevistada lo negaba y aseguraba que el problema principal no era el dinero: "El hecho de que no se haya firmado el contrato es meramente por falta de comunicación e interés (...) No se ha preocupado en ningún momento por el niño. Yo no tengo que pedir nada él tiene que darlo".

La paraguaya aseguraba qué es lo que más le duele de esta situación es que no exista una relación paternal: "Es el derecho que tiene mi hijo. No le he pedido que cambie pañales, que le lleve al colegio, pero simplemente un: ¿Oye estás bien? ¿Necesitas algo? Simplemente una llamada como persona normal es lo que yo esperaría", sentenciaba Gabriela.

Gabriela Guillén responde a Eugenia Osborne

También, Gabriela Guillén respondía a las recientes declaraciones que Eugenia Osborne realizaba sobre ella para este mismo programa. La hija del cantante aseguraba sentirse muy dolida por las palabras que la modelo le había dedicado a su progenitor y, aunque no la juzgaba por su decisión de haber hecho pública la polémica, aseguraba que "sus palabras dieron pie a que la prensa juzgasen a Bertín como padre".

En primer lugar, Gabriela aclaraba que fue ella la que le dijo a Bertín que le contase a sus hijas lo de su embarazo antes de que se enterasen por la prensa. Seguidamente y en cuanto a las palabras de Eugenia, que aseguraba que debía ser Bertín el que diese el paso a que tanto ella como el resto de sus hermanas conocieran al hijo de Gabriela, la de Paraguay decía no entender esa decisión, ya que "como madre" tendría que tener más empatía con la situación y "dar el paso por si misma si quisiera hacerlo".

Gabriela decía no entender la postura de las hijas de Bertín de no haber querido conocer a su hijo por si esto les generaba un conflicto con el cantante: "Su padre es independiente. Es una personita que es de tu sangre, si tú realmente lo quieres hacer yo pasaría un poco". En cuanto a si cree que esto podría producirse en un futuro, la modelo contestaba: "Yo siempre he dado todas facilidades. A mi no me han llamado, saben donde vivo. No voy a poner ningún tipo de impedimento".