Antía Troncoso 29 NOV 2025 - 03:17h.

Los flamantes finalistas de 'Bailando con las estrellas' visitan el plató antes de la gran final de este sábado

Anabel Pantoja defiende su puesto en la final del concurso de baile tras recibir numerosas críticas

Dulce, exniñera de Isa Pantoja, arremete contra Kiko Rivera y desvela nuevos detalles del episodio de la manguera: "Fue una monstruosidad"

Los cuatro flamantes finalistas de 'Bailando con las estrellas', Nona Sobo, Nerea Rodríguez, Jorge González y Anabel Pantoja, visitan el plató de '¡De viernes!' la noche antes de la gran final que se vivirá este sábado 29 de noviembre a las 22:00h en Telecinco. Los concursantes del programa de baile abordan en nuestro programa algunas de las polémicas que han surgido durante su paso por el talent show y la nieta de Isabel Pantoja se defiende de las numerosas críticas que ha recibido.

Anabel Pantoja ha contado desde el primer momento con gran apoyo del público en las votaciones del programa, salvándose semana tras semana de ser expulsada. Sin embargo, esto ha hecho que también haya sido muy criticada y se haya convertido en el blanco fácil de la edición. Pese a todo, la sobrina de Isabel Pantoja revindica su puesto en la gran final, asegurando que no ha llegado tan lejos en el concurso solo por ser "la sobrina de..."

Anabel Pantoja responde a las críticas

Emocionada tras ver el mensaje de apoyo de su madre, Merchi, en redes sociales, donde la animaba a seguir luchando, Anabel Pantoja, visiblemente emocionada, comentaba cómo estaba llevando las críticas: "Lo he pasado mal porque al final yo entiendo que de aquí no me voy a ir a un musical, pero si a mi me llaman para participar en este programa es porque estoy en el mismo derecho (...) Al final intento destacar lo que puedo y lo que está en mi".

"No es solo un programa de baile. Son cuatro horas y hay que entretener, participar, levantar... Si el público me ha mantenido ahí es porque algo gustaré. Yo de verdad para mi ya he ganado porque no pensaba llegar a la final con estos profesionales. Si me quedo aquí, me quedo aquí y si gano pues ole yo también", aseguraba Anabel Pantoja para seguidamente lanzar un mensaje a los haters:

"Los que estáis detrás de la pantalla hay días que podéis conmigo y me tumbáis, pero hay otra gente que son muy débiles. Tened mucho cuidado porque podéis hacer mucho daño con los adjetivos y los insultos. Estamos en un talent show no me voy a dedicar a ser Jennifer López". Además, sus compañeros Nerea Rodríguez y Jorge González dedicaban una palabras de apoyo a Anabel y valoraban su gran evolución durante el programa.