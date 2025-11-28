El torero evita confirmar si está “ilusionado” y en plató salen en defensa de la reportera, a la que se le relaciona con él

Gemma Camacho, la nueva ilusión de Cayetano Rivera, se moja y desvela en directo con quién se tomará el turrón estas navidades: "Vas a tener a todos los paparazzis detrás..."

Cayetano Rivera fue el último en llegar al bautizo de su sobrino, Nicolás, hijo de Fran Rivera y Lourdes Montes, pero el primero en convertirse en el foco informativo. A la salida, el torero fue preguntado directamente por los rumores que le relacionan con Gema Camacho, reportera de 'El tiempo justo'. Su respuesta, breve pero significativa, encendió rápidamente el debate: “Si cada mes me sacáis una ilusión… A ver cuál me sacáis hoy”.

Cayetano no confirmó ni desmintió la posible relación y, aunque sonrió, dejó un mensaje que muchos interpretaron como una forma de restar importancia al vínculo con la periodista.

Leticia Requejo, muy crítica con el torero

Ya en plató, la primera en reaccionar fue Leticia Requejo, que se mostró especialmente crítica con la actitud del torero. La periodista confesó que, pese a no empeorarle el día, sus palabras le habían molestado:

“Me llama la atención que Cayetano nunca habla de su vida privada y hoy ha querido matizar para no dejar a Gemma en el sitio que le corresponde… Parece que es una ilusión más del montón”. Leticia lamentó que esa frase pudiera interpretarse como que Camacho es “una más”, algo que, recalcó, habría dolido a cualquiera.

También hubo otros colaboradores que consideraron que Cayetano había reaccionado “con más simpatía de la habitual” y que la escena no debía dramatizarse. Aun así, el plató coincidió en que la respuesta del torero resultó ambigua y dejó más interrogantes que certezas.

¿Le han molestado a Gema Camacho las palabras de Cayetano Rivera?

La cuestión clave llegó al final: ¿cómo había encajado la propia Gema Camacho las declaraciones? Leticia Requejo, compañera y amiga de la reportera, despejó la duda: “Gemma no se ha enfadado. Cree que Cayetano va en la misma sintonía que ella. Son amigos, se están conociendo y no lo ha tomado a mal”.