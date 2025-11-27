Gemma Camacho, la nueva ilusión de Cayetano Rivera, se moja y desvela en directo con quién se tomará el turrón estas navidades
'El tiempo justo' se ha desplazado hasta Almería para hablar con un hostelero del aumento del precio de uno de los productos más típicos de estas fechas: el turrón. Este año los dulces navideños han alcanzado precios históricos, llegando a subir hasta un 65% algunos de estos postres.
Gemma Camacho, reportera del programa, le ha preguntado por el tema a Andrés, hostelero, que este año no va a poder comprar: "Vamos a estar sin turrones y a dieta. Veo el precio de los turrones y me dan siete ataques", reconocía. El entrevistado afirmaba que ha comparado precios y que todo ha subido mucho de precio.
Después de los rumores que confirmaban que la reportera era la nueva ilusión de Cayetano Rivera, Joaquín Prat no ha dudado ni un momento en preguntarle a Gemma Camacho con quien se va a comer el turrón estas navidades antes de cortar la conexión para ver si conseguía alguna información. "La nochebuena, seguro, seguro en la casa de mi abuela. Que mi abuela tuvo 11 hijos, una familia muy grande y tengo muchos primos que sacan las guitarras, los cajones... Nos encanta cantar, es una familia muy flamenca la materna", reconocía la reportera.
"En nochevieja lo dejo en el aire"
Gemma Camacho ha seguido respondiendo que, mientras nochebuena será una velada familiar, en nochevieja no sabe qué hará porque aún no tiene ningún plan cerrado: "Todavía no sé dónde va a ser, lo dejo ahí en el aire...", contaba la compañera sin dar muchos más detalles de dónde estará en fin de año.
Joaquín Prat le ha aconsejado no decir nada más para evitar que los paparazzi le sigan y le ha dado un consejo final antes de despedirse: "Te lo dije. Si esto va para adelante, cuanto antes te hagan una foto, mejor, antes te dejarán en paz. Te lo digo por experiencia", terminaba el presentador. ¿Se tomará Gemma Camacho las uvas con el torero Cayetano Rivera?