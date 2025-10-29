Lara Guerra 29 OCT 2025 - 00:49h.

Jessica Bueno se emociona en el puente de las emociones: "A cualquier mujer le aconsejo que no dejen sus sueños, te tienen que querer y darte alas"

Una difícil decisión obliga a Tony Spina a dividir su corazón en 'Supervivientes All Stars 2025': "Me sabe fatal"

Compartir







Jessica Bueno se ha enfrentado, ya como finalista de 'Supervivientes All Stars 2025', al puente de las emociones; una parte del reality en el que los concursantes se abren como nunca a los episodios que más han marcado su vida. En el caso de la modelo, como no podía ser menos, ha hablado de la gran pasión por su trabajo, de sus dolorosas historias de amor y sobre todo, de la nueva Jessica; la cual se siente "más libre que nunca".

El primer peldaño tenía el nombre de 'Miss Sevilla'; en el que Jessica ha confesado que "desde niña mi sueño siempre ha sido ser modelo yen ese mundo en Sevilla se vivía muchísimo y las veía desde los 15 años, era un sueño poder serlo", comienza la modelo.

Asimismo, la modelo ha recordado cómo fue cumplir su mayor sueño, pero también el duro momento que atravesó hasta conseguirlo: "Llegué a cumplirlo con apenas 18 y fue una ilusión tremenda, pero ese sueño después se trunco un poco porque en ese verano conocí a un chico y lo típico de que no llegó a nada. Al ser una niña era inconsciente y en esos días que estuvimos juntos nos pilló la prensa. Salieron unas fotos de nosotros pero nadie hubiese sabido quién era yo, solo salía Feliciano con una nueva chica.

Tras esto, Jessica anuncia el momento clave en el que el camino hacia Miss España se truncó: "La que había sido primera dama conmigo pues era su último año para presentarse y creo que vio la oportunidad ahí. Yo me asusté mucho porque mi madre no sabia que había ido a Málaga para conocerle. Su madre fue a los platós para decir que yo era famosa y me asusté porque era mi sueño ir a Miss España. Al estar todo el verano hablando de mi, la prensa me empezó a perseguir, pasé un verano completamente escondida. Yo a ese chico no le quería volver a ver, no quería nada más y después de lo que pasó nada mas. Hasta ultimísima hora que Miss España hizo un comunicado y considero que yo no era un personaje publico y pude ir y cumplir mi sueño. En la recta final fui la favorita de los patrocinadores y yo era feliz".

Jessica Bueno, completamente emocionada: "Abandoné mis sueños por perseguir los suyos"

Por otro lado, a raíz de este concurso, la modelo entro en 'Supervivientes' donde quiso contar su historia. Aquí se hizo "muy amiga de Kiko Rivera", sin embargo, la concursante confiesa que " la gente se fijó más en mi la relación de los dos que en mi". En este contexto, Jessica explica que "al salir de 'Supervivientes' nos enamoramos, tuvimos una relación y me metí en una familia, todo el mundo me juzgó y pensaban que yo buscaba fama. A raíz de esto las agencias de moda ya no me tomaban en serio. Me mantuve ajena a todo, intenté ser prudente y seguí haciendo cosas de moda, luego la relación se terminó porque él llevaba una vida que no era lo que yo quería, trabajaba en la noche, entró en un mundo que me asustaba mucho. El ha formado una vida preciosa después de mi. Yo me convertí en madre y solo pensaba en mi hijo y luché por mantenerlo en la intimidad".

Tras esto, la superviviente ha pasado al siguiente peldaño en el que se ha abierto como nunca para hablar sobre sus hijos: "La relación con Kiko terminó y luché muchísimo por la custodia de mi hijo y luego conocí a mi marido. Formamos una vida preciosa y tuve dos hijos más con él, pero me perdí a mi misma. Aquí abandoné mis sueños por perseguir los suyos, como en la 1 me sentía tan observada tenia que ser la madre perfecta, y al ser su mujer dejé mi trabajo porque me lo pidió y viví para mi familia y mis hijos. Me anuló completamente y fue lo peor que hice, no se lo deseo a nadie. A cualquier mujer le aconsejo que no dejen sus sueños, te tienen que querer y darte alas".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por último, la concursante entre lágrimas y dejando a Laura Madrueño emocionada, pasaba al último escalón denominado 'la nueva Jessica'; en el que daba por finalizada cualquier etapa anterior para dar paso a esa nueva mujer que ha crecido dentro del reality: "Ahora después del divorcio y de cosas que me han pasado, he luchado por ser una mujer fuerte y decidida. Siempre he sido una mujer asustada, con miedo al abandono y siempre he querido sentirme aceptada y ahora ya me da igual todo. Solo quiero quererme a mi misma, sentirme libre y no necesito a ninguna persona a mi lado. Solo necesito a mis hijos, no necesito a nadie, yo puedo con todo. Nunca más me voy a sentir dependiente, soy libre por fin.