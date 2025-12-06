Candela Hornero Madrid, 06 DIC 2025 - 12:47h.

Fraser Olender ha revelado en Instagram que sufrió un infarto causado por una intoxicación por vapeo y alerta sobre los graves riesgos de esta práctica

"Esto no es 'chic', pero es muy importante para mí compartirlo", comienza el post de Instagram de Fraser Olender, conocido principalmente por su papel como el mayordomo jefe en el popular reality show de Bravo, Below Deck (Bajo Cubierta).

A través de esta red social ha contado a sus más de 240.000 seguidores que hace unas semanas le llevaron de urgencias por fuertes dolores en el pecho y dificultades para respirar. "Después de eso, pasé una semana en hospitales de Londres viendo a especialistas para identificar la causa y el posible daño del incidente".

"Tuve una intoxicación por vapeo (una lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o vapeo, EVALI) y nunca había sentido un miedo ni un dolor como ese", resume.

"Lo que fuera que llevaba mi vapeador me provocó un vasoespasmo de la arteria coronaria. Médicamente, eso significa que las arterias que suministran sangre a mi corazón se cerraron de repente. Ese espasmo redujo tanto el flujo sanguíneo que acabó provocando un infarto agudo de miocardio con elevación del ST (STEMI), lo que se conoce como un ataque al corazón, no por una obstrucción, sino porque mi corazón no estaba recibiendo suficiente oxígeno durante el espasmo", cuenta el celebrity.

También ha relatado que está agradecido de estar recuperándose. "Lo comparto porque jamás imaginé que algo así pudiera ocurrir. Si esta experiencia puede ayudar aunque sea a una persona a replantearse el vapeo, habrá merecido la pena contarlo", destaca.

"El dolor fue inexplicable"

Desde lo ocurrido, confiesa no haber vuelto a tocar un vapeador y "no volver a hacer jamás". "El dolor que soporté durante 24 horas fue inexplicable; dos dosis de morfina no hicieron nada y al final tuvieron que darme el analgésico más fuerte que se puede administrar legalmente en urgencias… y aun así solo bajó mi dolor de un 10 a un 7".

"Podría haber muerto por algo tan increíblemente estúpido, así que por favor, hacedme caso y dejadlo también en seco. No sabemos lo suficiente sobre estas cosas horribles, pero os puedo decir una cosa: no tuvo nada de gracioso, ni siquiera 'por la historia'", reflexiona.

Ahora lleva casi 3 semanas sin vapear. Como anécdota asegura que su piel "nunca ha estado mejor, tan luminosa y clara". "Tiene que haber una relación. El mejor truco de 'skincare' que existe":

Para terminar, anima a la gente a cuidar su salud, "es lo primero".