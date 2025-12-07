Fiesta 07 DIC 2025 - 18:01h.

Carmen Borrego ha mandado un mensaje a Miguel Frigenti a través de Omar Suárez tras las últimas declaraciones del colaborador

Alejandra Rubio, ante el enfado de su tía Carmen Borrego: "No he invitado ni a mi hermano al cumpleaños de mi hijo"

El momento más tenso de la tarde ha llegado cuando Carmen Borrego, a través de Omar Suárez, le ha hecho llegar un mensaje a Miguel Frigenti. Al parecer, a la hermana de Terelu no le ha hecho ninguna gracia la forma en la que el colaborador ha hablado en 'Fiesta' sobre su familia y no ha dudado en devolvérsela: "A Miguel Frigenti lo que le pasa es que siempre ha querido ser un Campos".

Frigenti, que no se caracteriza por achantarse frente a los ataques, no ha dudado ni un segundo a la hora de responder a la pequeña de las Campos: "Yo no querría ser nunca un Campos y te voy a decir por qué, yo estoy muy orgulloso de ser un Frigenti porque tengo una relación estupenda con todos mis hermanos".

Carmen, que no perdía detalle de lo que pasaba en 'Fiesta', ha escrito a Omar para asestarle al colaborador la estocada definitiva: "¿Que Miguel Frigenti tiene buena relación con sus hermanos? JA, JA, JA". En ese momento Miguel Frigenti explotaba por completo y hasta Emma García tenía que intervenir para pedirle calma:

"Qué poca vergüenza tienes. Yo con mis hermanos no me he sentado en ningún plató de televisión a ponerme verde, no he comercializado con mi vida y tú sí. Lo has hecho con tu sobrina, lo has hecho con tu hermana e incluso te has despellejado con tu hijo en un plató de televisión".