La cantante ha explicado cómo el parón que se ha tomado le ha permitido desconectar del ruido y reconectar consigo misma, a nivel emocional y artístico
Rozalén, Quevedo, Pablo Alborán o Lola Índigo: artistas que han tenido que "parar" sus carreras en favor de su salud mental
Hace unos meses, Lola Índigo tomó la decisión de alejarse de los escenarios y de las redes sociales para bajar el ritmo y recuperar el control de su vida y de su creatividad. La artista, que ha vivido años de exposición constante, eligió hacer una pausa consciente para respirar, ordenar su mundo interior y preparar con calma una nueva etapa profesional que considera clave.
Así, la artista ha explicado con total claridad por qué ha decidido alejarse temporalmente tanto de las redes sociales como de los escenarios, una retirada que responde a una necesidad personal y creativa, pero que en ningún caso significa un adiós definitivo.
La recomendación de Lola Índigo: desconectar del ruido y de las redes sociales para reconectar consigo misma
En la presentación para prensa de la muñeca Bratz x Lola Índigo, conducida por Andrea Compton, la cantante relató cómo este parón le ha permitido desconectar del ruido y reconectar consigo misma, a nivel emocional y artístico.
"Me he alejado de la exposición, me he apartado de las redes sociales durante dos meses, de ver las aplicaciones, y ha sido increíble, la verdad. Lo recomiendo muchísimo. Estamos súper saturados de información, absolutamente. Para nada sabemos lo que estamos viendo. Todas tus emociones, tu familia, todo lo que está. Estamos muy bien y a mí me ha servido mucho también creativamente, para toda la cosa. Entonces, eso es lo que pasa, que lo recomiendo muchísimo. Hay que conectar y, para conectar, hay que desconectar de todo, sí, por supuesto". Con estas palabras, la artista describe un punto de inflexión en su vida, en el que ha decidido priorizar su salud mental, su entorno y su inspiración antes que la presión de estar siempre visible.
Su próximos proyectos profesionales
La cantante insiste en que no se trata de una retirada definitiva, sino de un cambio de ritmo y de foco vital, una etapa de calma antes de un regreso importante.
"No, yo estoy tomándome la vida 'chill', oliendo las flores, quedando en el campo, haciendo música de manera tranquila y sin 'push' de algún tipo. Y hasta el 13 de mayo, que voy a los escenarios con 'La Feria', que quiero empezar en Granada esta nueva etapa, por lo que viene, por todo lo que sabréis cuando toque el momento. Pero sí, hasta el 30 de mayo voy a estar un poquito de chill, sigo de chill, estoy tranquilita, pero el 30 de mayo, es un año muy importante para mí". De este modo, deja claro que este paréntesis es solo la antesala de una nueva fase de su carrera, que afronta con más serenidad, pero también con grandes planes.