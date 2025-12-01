Borja Sémper reaparece en redes con su mujer, Bárbara Goenaga: "Celebrando la vida"

Alberto Rosa 01 DIC 2025 - 18:04h.

La actriz ha publicado un carrusel de fotos en Instagram en las que aparece el político

Bárbara Goenaga, pareja de Borja Sémper, se sincera sobre el cáncer del político: "Tengo que ser optimista"

Compartir







El vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, anunció públicamente a mediados del pasado mes de julio que padecía un cáncer. Un tumor cancerígeno que precisaba un “tratamiento exigente”, explicó el político en sus propias palabras.

Es por ello que Sémper anunció su retirada de la vida pública durante un tiempo. "No sé cuándo estaré fuera, en función del tratamiento veré mi disponibilidad para estas ruedas de prensa, porque mi esfuerzo va a estar dedicado a curarme. La expectativa médica es de curación", dijo. Desde entonces, han sido pocas las ocasiones en las que hemos podido ver a Sémper. La última, hace solo unas horas, gracias a las redes sociales de su pareja, Bárbara Goenaga.

La actriz ha publicado en su perfil de Instagram una fotografía de ambos acompañada de otras imágenes en familia con los dos hijos que tiene la pareja en común. Las fotografías corresponden a una escapada de pareja, en las que se intercalan los retratos con los paisajes.

Además, acompaña a la publicación un breve texto en euskera. Goenaga da las gracias abiertamente por el viaje que han podido disfrutar juntos, y además, teniendo palabras de cariño para varios miembros de su familia por haberse quedado con Pablo, Telmo, Eliot y Aran, los cuatro hijos de ambos. A tenor de un libro, 'Sicilia ancora. Diarios de viajes y ficciones', que aparece en las imágenes, parece tratarse de un viaje por la isla italiana.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sémper aparece en las imágenes con gafas de sol y gorra. El carrusel ha recibido numerosos mensajes cariñosos por parte de los seguidores de ambos, incluidos varios personajes conocidos como Maribel Verdú, Leire Martínez o Alfonso Bassave, entre otros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se trata de las primeras imágenes del político en varias semanas. Hace unos días, su pareja, Bárbara Goenaga, se sinceraba sobre cómo está viviendo el diagnóstico de cáncer del político, cuál es su estado de salud actual y cómo esta situación ha afectado a su vida personal.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Hemos llegado en una etapa muy temprana de la enfermedad y soy consciente de que tengo que ser optimista". Asimismo, ha señalado que el tratamiento está progresando según lo previsto. "Ahora mismo no es momento de preocuparse… en este caso, todo está yendo muy bien", comentaba la actriz.