El vicesecretario de Cultura del PP se está sometiendo a un tratamiento para el cáncer que anunció en junio que padece

Borja Sémper reaparece en Cádiz junto a su pareja, Bárbara Goenaga: “Unos días para recuperar energía”

MadridEl vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, se ha desplazado al municipio madrileño de Aranjuez para asistir a la reunión del comité de dirección de su partido en pleno tratamiento del cáncer que padece.

Cabe recordar que el pasado mes de julio, el también portavoz nacional del PP anunció que le habían detectado “un tumor cancerígeno” . “Me llevará a someterme a un tratamiento exigente que hará que mi físico cambie", dijo al terminar una rueda de prensa en Madrid.

Entonces, Borja Sémper anunció que, como consecuencia del tratamiento al que se iba a someter, reduciría su presencia pública. "No sé cuándo estaré fuera, en función del tratamiento veré mi disponibilidad para estas ruedas de prensa, porque mi esfuerzo va a estar dedicado a curarme. La expectativa médica es de curación", dijo.

No obstante, el político no ha abandonado sus funciones públicas y ya se le pudo ver a finales de julio al Congreso de los Diputados en pleno tratamiento. Ahora, también ha estado en Aranjuez, a donde ha acudido con una gorra de béisbol de un equipo de Kansas, EEUU. Allí, Sémper ha estado conversando con los periodistas.

Alberto Núñez Feijóo plantea una reforma legal

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado una reforma legal que obligue al Gobierno de turno a disolver las Cortes Generales y convocar elecciones si acumula dos prórrogas presupuestarias, una propuesta "de sentido común" dirigida a "poner coto" al "disparate" que supone no tener cuentas aprobadas.

En el inicio del curso político, el líder del PP, ha asegurado estar "estudiando con un equipo de juristas todos los cambios oportunos que impidan que vuelva a repetirse el escenario presupuestario en el que estamos, de tal manera que cuando un gobierno acumule dos prórrogas presupuestarias, automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones".