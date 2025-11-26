La actriz Bárbara Goenaga ha dado la última hora del estado de salud del político y ha desvelado cómo lo están gestionando

Borja Sémper acude al comité de dirección del PP con una gorra de béisbol en pleno tratamiento contra el cáncer

La actriz Bárbara Goenaga, pareja de Borja Sémper, se ha sincerado sobre cómo está viviendo el diagnóstico de cáncer del político, cuál es su estado de salud actual y cómo esta situación ha afectado a su vida personal.

Tal y como ha revelado a la revista '¡Hola!', la enfermedad del portavoz del Partido Popular se encuentra en una fase temprana y con buen pronóstico.

"Hemos llegado en una etapa muy temprana de la enfermedad y soy consciente de que tengo que ser optimista". Asimismo, ha señalado que el tratamiento está progresando según lo previsto. "Ahora mismo no es momento de preocuparse… en este caso, todo está yendo muy bien".

Más allá de la información médica, Goenaga ha explicado cómo esta situación ha modificado su forma de vivir y afrontar el día a día: "Tienes que vivir no el ahora, sino el ahora mismo… te da la opción de ver cosas que antes no apreciabas".

Fue el pasado mes de julio cuando Sémper anunció su problema de salud y que debía someterse a un tratamiento exigente, por lo que reduciría su presencia pública como dirigente del partido. "Entenderéis que esto ha alterado absolutamente mi vida en lo personal y en lo profesional vamos a intentar que lo altere lo menos posible, aunque intuyo que será difícil", confesó.

Ahora, la actriz ha aclarado que el diagnóstico de su pareja también supuso un duro golpe para ella, ya que "el cáncer ha estado muy presente en mi vida". "Mis padres fallecieron los dos de cáncer, bastante jóvenes y en el momento que no les correspondía", ha aseverado a la cabecera rosa.

Y es que, menos de un año antes de que Sémper padeciera cáncer, el progenitor de la actriz murió por la misma enfermedad. "Fue un susto que no te esperas y fue complicado de entender, porque menos de un año después de perder a mi padre, volver a vivir el cáncer tan de cerca...".

Pese a todo, la protagonista de series como 'Sin límites' o 'La Academia' ha manifestado que "lo vivimos con responsabilidad, a coger el toro por los cuernos y a creer muchísimo en los médicos. Aprendes a ser muy consciente de todo y a agradecer muchísimo".

La última vez que Sémper se ha dejado ver públicamente fue a principios del pasado mes de septiembre, cuando se desplazó al municipio madrileño de Aranjuez para asistir a una reunión del comité de dirección de su partido.