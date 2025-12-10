Kike Calleja revela qué le dijo Jessica Bueno sobre la posibilidad de volver con Kiko Rivera

Ana Carrillo 10 DIC 2025 - 17:41h.

Adriana Dorronsoro ha planteado la posibilidad de una reconciliación entre Jessica Bueno y Kiko Rivera, y Kike Calleja ha compartido su información

Jessica Bueno responde a las declaraciones de Jota Peleteiro sobre su relación con su hijo en común con Kiko Rivera

Durante la emisión del vídeo recopilatorio de las declaraciones de Jota Peleteiro en '¡De viernes!' sobre el hijo que tienen en común Kiko Rivera y Jessica Bueno, Adriana Dorronsoro ha hecho un comentario que Patricia Pardo le ha pedido que comparta con la audiencia de 'Vamos a ver'. "Estoy viendo que hay tanta sintonía ahora entre Kiko y Jessica, unidos contra Peleteiro, y digo: ¡A ver si van a volver Jessica y Kiko!", ha comentado la colaboradora.

La exconcursante de 'GH VIP' y el hijo de Isabel Pantoja están más unidos que nunca, ahora que han pasado doce años de su separación, y una prueba es que los dos han celebrado por primera vez juntos el cumpleaños de su único hijo en común, Fran Rivera Bueno, que cumplió hace unas semanas trece años. El día del aniversario del niño, el DJ acudió a casa de su ex para celebrarlo y se llevó a Ana y Carlota, las dos hijas que tiene en común con Irene Rosales.

La información de Kike Calleja

"¡Es que nos encantaría!", ha añadido acerca de una posible reconciliación Adriana Dorronsoro, que ha despertado la reacción inmediata de Kike Calleja, que está convencido de que esa reconciliación amorosa no es posible por las conversaciones que tuvo con la modelo en su reciente paso por 'Supervivientes All Stars': "¡No! De volver, Jessica volvería con Luitingo muchísimo antes que con Kiko, por las conversaciones que tuve yo con ella en 'Supervivientes', a mí me lo dijo en 'Supervivientes' porque yo hablé con ella de sus relaciones".

El periodista ha recordado que la relación entre Jessica y Kiko ha comenzado a ser amistosa hace relativamente poco tiempo y que ha recordado que hasta hubo problemas el día de la comunión de su hijo en común. Esto, unido a lo que le contó la amiga de Gloria Camila en los Cayos Cochinos hace tan solo unas semanas, le hace afirmar que no es posible una reconciliación sentimental entre ellos y le lleva a pensar, además, que si vuelve con un hombre de su pasado ese sería Luitingo, su compañero en 'Gran Hermano VIP'.