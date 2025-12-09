Natalia Sette 09 DIC 2025 - 13:59h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' comparte una foto con sus tres hijos y les dedica un bonito mensaje

Jessica Bueno revela cuánto ven sus hijos a sus respectivos padres, Kiko Rivera y Jota Peleteiro

Jessica Bueno ha querido compartir con todos sus seguidores lo mucho que han crecido sus hijos. La que fuera concursante de la última edición de ‘Supervivientes All Stars’ se muestra feliz junto a sus hijos después de que Jota Peleteiro acudiera a ¡De viernes! para aclarar en qué punto se encuentra la demanda interpuesta por ella al no recibir la manutención por los hijos que tienen en común.

Después de su sobrecogedor ‘puente de las emociones’ en ‘Supervivientes All Stars’, la influencer dejó claro que lo más importante para ella es el bienestar de sus hijos. Esto la ha llevado a enfrentarse en varias ocasiones a sus exparejas y padres de sus niños. A pesar de las dificultades, la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha logrado sacar a sus hijos adelante y los muestra ahora muy orgullosa a través de sus redes sociales.

Jessica Bueno tiene tres hijos, el mayor, fruto de su relación con Kiko Rivera y los dos más pequeños, de su relación con Jota Peleteiro. Fran, su primer hijo, tiene 12 años y a pesar de su corta edad ya le saca una cabeza a su madre. “Me siento pequeña a su lado y mido 1,74 cm”, asegura la influencer a través de su Instagram. Jota Junior, el mediano, va por el mismo camino. Con tan solo 9 años ya le llega al hombro a su madre.

El mensaje de Jessica Bueno a sus hijos: Fran, Jota Junior y Alejandro

Además de enseñar todo lo que han crecido sus pequeños, la que fuera también concursante de 'GH VIP', donde conoció a Luitingo, su última pareja, les dedica unas bonitas palabras. Aunque ha decidido mantener la privacidad de los tres menores y no muestra nunca sus caras, eso no ha impedido que la influencer suba contenido con ellos y comparta bonitos momentos con todos sus seguidores.

En la última imágen que ha subido, podemos ver a Jessica con una enorme sonrisa abrazando a Fran, Jota Junior y Alejandro. Sobre la foto, la exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’ ha puesto un significativo mensaje: “Mi todo”. Unas concisas pero contundentes palabras que dejan claro que lo más importante para ella siempre serán sus pequeños, pase lo que pase.