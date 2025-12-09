Ana Carrillo 09 DIC 2025 - 16:04h.

Jessica Bueno ha contestado a las declaraciones de su exmarido sobre su relación con Fran Rivera Bueno

Jota Peleteiro se pronuncia sobre los celos de Kiko Rivera por el vínculo que tenía con su hijo Fran: "Lo cuidé desde los 6 meses"

Tras la entrevista de Jota Peleteiro en '¡De viernes!', Jessica Bueno ha reaccionado. El exfutbolista contó en el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona que su relación como expareja había mejorado mucho hasta el punto de que había tenido una conversación de lo más amigable con ella tras su paso por 'Supervivientes All Stars'; pero también habló del hijo que la modelo tiene en común con Kiko Rivera.

El empresario, de 34 años, respondió a unas declaraciones que hizo Kiko en el mismo programas semanas atrás, en las que confesaba haber estado celoso de que su hijo, que ahora tiene 13 años, llamase papá a Jota cuando era más pequeño. El gallego admitió que empatizaba con el primo de Anabel Pantoja y que entendía que podía estar molesto, pero que no iba a pedirle al niño nunca que le llamase Jota porque él lo quiere como a un hijo más.

También comentó que, a raíz de su separación de Jessica Bueno, había un notado un enfriamiento con Fran, por el que le han preguntado a la modelo a las puertas de su casa de Sevilla y de la estación de tren, donde ha sido pillada por un reportero. "¿Es que ya no se comunica él con el niño?", le ha preguntado el periodista, ante lo que la amiga de José Antonio León ha respondido: "No es eso, lo que pasa es que la adolescencia es muy complicada, es más difícil de llevar".

Por otra parte, ha mostrado su desacuerdo con que su exmarido haya hablado acerca del dinero que aportaba Kiko Rivera. Lo que contó Jota es que "en el año 2010 no había 30.000 euros en la cuenta de Fran", que no pagaba los viajes a Sevilla para que el niño fuera a visitarle y que la pensión que pasaba era mucho menor que la que ahora él le pasa a sus hijos Jota Junior y Alejandro, que asciende a los 2.000 euros.

"Creo que meterse en un tema así... De repente ponerse atacar... No sé ni qué contestarte porque no tiene sentido ninguno", ha comentado Jessica Bueno, que no ve con buenos ojos que Jota haya resucitado este asunto del pasado y que haya llegado a decir que él aportaba mucho más dinero a Fran que Kiko Rivera, al que también le han preguntado sobre este tema pero no ha querido hacer declaraciones ni responder al que fuera padrastro de su hijo mayor.