Alexia Rivas confirma que tiene nuevo novio y desvela que antes estuvo con una compañera del programa

El debate sobre las declaraciones de Jota Peleteiro en ‘¡De viernes!’ volvió a estallar este martes en ‘El tiempo justo’. Tras el duro testimonio de Jessica Bueno en diversas ocasiones, el exfutbolista ofreció su versión, hablando de “dos años de calvario”, del acuerdo económico y de su relación con el hijo mayor de la modelo.

Pero lo que nadie esperaba es que Gloria Camila y Alexia Rivas, después de hablar directamente con Jessica, aportaran en el programa detalles inéditos y muy contundentes.

Gloria Camila abre la caja de Pandora

Gloria Camila fue la primera en tomar la palabra, asegurando que la conversación que había mantenido con Jessica Bueno era “muy esclarecedora”.

La colaboradora recordó que ya en ‘Supervivientes’ Jessica le confesó episodios que le habían hecho “mucho daño”, y en todos ellos, afirmó Gloria, “la figura de Jota aparecía siempre”. Entre los puntos más duros, Gloria relató que Jessica:

Tuvo que vender su casa aceptando la mínima oferta porque sabía que “no le iban a dar más”. Pagó de su bolsillo la indemnización de una trabajadora despedida de manera improcedente. Y lo más sorprendente: “Antes del divorcio, Jota le pidió el dinero de los ahorros de su hijo para pagar sus caprichos y deudas”.

Gloria añadió incluso que la madre de Jota aconsejó a Jessica que no se lo diera, provocando discusiones entre la expareja. Sobre el famoso tema del avión privado, la colaboradora fue tajante:

“No lo pagó Jessica. Era un capricho de Jota”, explicó, recordando un viaje a Ibiza mientras Jessica estaba embarazada en 2017. “Ella se quedó en casa, pero él insistió en irse con sus amigos… y se llevó a los niños a Port Aventura para, desde allí, coger un avión privado. Creemos que ya estaba con la chica de Ibiza”.

Alexia Rivas aporta nuevos datos

Tras la intervención de Gloria, fue Alexia Rivas quien continuó con la información que le había trasladado Jessica. La colaboradora aseguró que la modelo está especialmente dolida porque, según ella: “Jota está usando la imagen de su hijo mayor para lavarse la suya propia”.

Alexia detalló que Jessica considera que el exfutbolista habla de su familia, de Kiko Rivera y de su propio hijo “para victimizarse y quedar bien delante de la audiencia”.

Además, reveló un punto clave sobre el pago de la pensión: Jessica le dijo que Jota le debía varios meses, que en el acuerdo firmado esos meses atrasados se incluyeron, pero que a día de hoy aún no ha pagado ni el mes de diciembre, pese a estar ya avanzado el mes. Un dato que dejó al plató en silencio.