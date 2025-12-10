Maite Galdeano se pronuncia sobre la nueva casa de Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Los colaboradores de 'El tiempo justo' especulan sobre la ubicación de la nueva casa de Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Sofía Suescun y Kiko Jiménez han cumplido un nuevo sueño juntos: comprarse una playa en la costa, y han compartido en sus redes sociales el proceso de construcción de su nuevo inmueble. La pareja está tomando muchas decisiones para poner su casa a punto hacer del chalet su nuevo nidito de amor.

Tras un año alejada de su hija por un conflicto con Kiko Jiménez, Maite Galdeano ha compartido en 'El tiempo justo' qué opina de la nueva adquisición de Sofía Suescun: "Me parece fatal que pague mi hija la casa y que esté a nombre de los dos", reconocía la exconcursante de 'Gran Hermano'.

Además, ha comentado que no sabía nada de la compra de esta casa y que no le gusta que su hija sea "la pringada" de la relación. Además, ella ha confesado que cree que su yerno no paga nada: "Ni un duro, ni en comida, ni en bebida, ni en nada. ¡Cero! A él le sale la vida gratis. ¡Gratis!", afirmaba. El programa le ha preguntado por el nombre que le pondría a la casa de su hija: "San Satanás, San Demonio-Pringada", ha respondido ella sin dudar entre risas.

Aún así, Maite Galdeano le ha mandado un mensaje de felicitación por la compra: "En algo hay que gastar los millones. Buena inversión ha hecho, la verdad", reconocía en la llamada telefónica con el programa. También les ha dedicado lo mejor: "Que la disfruten, que tengan muchos hijos y sean muy felices", remataba.

La ubicación de su nueva casa

Belén Rodríguez ha compartido la ubicación exacta de esta nueva casa, que se situaría en Benidorm, en la Comunidad Valenciana: "Se ven los rascacielos", afirmaba después de haber hecho una búsqueda. Los colaboradores del programa han cuestionado si han comprado la vivienda a medias o no: "Me extraña porque ellos han tenido muy separadas sus cuentas", explicaba Belén.