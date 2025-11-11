Lorena Romera 11 NOV 2025 - 12:08h.

La ganadora de 'Gran Hermano' publica una carta tras los descalificativos que le ha dedicado su madre

Maite Galdeano manda un mensaje a Sofía Suescun y toma una drástica decisión: "Te pido perdón"

Compartir







Sofía Suescun ha lanzado una significativa reflexión tras los ataques de su madre, Maite Galdeano. La ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha utilizado su perfil de Instagram para explicar cómo se siente tras ver cómo su progenitora sugiere que "necesita un exorcismo" y le dedica todo tipo de descalificativos, por su físico y sus capacidades.

Después de compartir una imagen con un texto en el que decía "la niña que tuvo que alejarse de su madre para sobrevivir emocionalmente" y agradecer a sus seguidores por los infinitos mensajes de cariño que ha estado recibiendo desde el estallido de su madre, la influencer de Pamplona, de 29 años, ha reposteado la publicación de Sara Astarloa, que le ha dedicado unas palabras.

Un post que ha hecho a la pareja de Kiko Jiménez sentirse muy arropada. "A veces la familia empieza justo donde uno se atreve a cortar ese mismo lazo por supervivencia. Todo tiene un límite, y no todo vale. La sangre, en muchísimas ocasiones, no significa absolutamente nada. Solo es un burdo intento de personas horribles que consideran que solo por esto, adquieres algún tipo de responsabilidad de quedarte al lado de alguien que te hace daño", escribe Sara Astarloa.

PUEDE INTERESARTE Maite Galdeano reaparece en televisión tras sus publicaciones sobre Sofía Suescun

"La sangre, en muchas ocasiones, no significa nada"

"La valentía y el testimonio de Sofía merece ser reconocido e incluso escuchado en colegios e institutos en los que los más pequeños puedan sentirse reconfortados, siendo conscientes de que si su papá, mamá, abuelo, tía o cualquier familiar les hace daño, no tienen que soportarlo ni un solo segundo", señala esta cantante, actriz y comunicadora que ha querido mandarle un mensaje a la creadora de contenido:

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Sofía, no nos conocemos, pero yo me siento muy orgullosa de ti... y de esa niña de la foto ya ni te cuento. Aquí tienes a alguien que admira tu fortaleza y te quiere recordar que, no le debes nada a nadie", expresa y recuerda: "que ninguna persona se olvide de que ser padre o madre es una elección, no una imposición".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

En la misma publicación, la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha comentado con el emoticono de dos personas abrazándose, en señal de lo mucho que han significado para ella estas palabras. Además, para que les llegasen también a sus seguidores, Sofía Suescun ha compartido la publicación a través de sus stories. "Gracias a todos los que habéis dedicado parte de vuestro tiempo en enviarme mensajes cargados de cariño y comprensión", ha escrito la influencer, agradeciendo el apoyo de estos últimos días.