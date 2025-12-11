Equipo mtmad 11 DIC 2025 - 09:00h.

Jennifer Lara se sincera y explica cuándo empezaron los problemas con Rubo Blanco

Jennifer Lara se ha sincerado con sus seguidores en el regreso de su canal de Mtmad ‘Un nuevo amanecer’ y ha relatado todos los detalles de su ruptura con Rubo Blanco, el hombre con el que ha sido madre de su segundo hijo, Asia, y en el que creía haber encontrado a al amor de su vida.

Sin embargo, tan solo cinco meses después de convertirse en padres, su relación se ha roto y ha sido ella misma la que ha contado los motivos. Entre lágrimas, ha explicado la razón por la que el que fue soltero de ‘La isla de las tentaciones’ decidió dejarla y, también, cuando empezó su crisis y por qué.

El origen de la crisis de Jennifer Lara y Rubo Blanco

Ante la cámara, Jennifer Lara se ha mostrado tan real como siempre y ha relatado cuál fue el incidente que hizo que las cosas se torcieran en la relación con el padre de su hija: “Fue a raíz del bautizo de Asia”, ha empezado diciendo.

“Quiero que quede algo muy claro antes de nada, porque no tengo ninguna intención de empezar una guerra ni con rubo ni con nadie de su familia, porque ya tengo suficiente con Ángel y no es para nada mi intención”, continuaba diciendo.

Tras esa aclaración, la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha continuado explicando qué fue lo que ocurrió en aquel bautizo. Un incidente que ella pone en el punto de mira, ya que dice que fue el principal origen de su crisis con Rubo Blanco.