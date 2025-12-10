telecinco.es 10 DIC 2025 - 12:00h.

Patri Pérez, de 'La isla de las tentaciones', ha compartido todos los detalles de su segundo parto

Patri Pérez cuenta todos los detalles tras dar a luz a su hija por parto natural: "Sentía que iba a morir de dolor"

Patri Pérez ha tenido la generosidad de compartir todos los detalles de su segundo parto en el canal ‘Renaciendo’ de Mtmad. Un momento muy íntimo en el que ha estado acompañada por Lester Duque, al que le hemos visto colaborar en todo y hasta ayudar con sus propias manos a darle la bienvenida al mundo a la pequeña Cala.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha grabado todos los momentos con una cámara que ha entrado al paritorio y ha explicado cómo se ha sentido al enfrentarse a su primer parto natural, ya que, como muchos recordarán, el de Rio, su primogénito, fue programado.

Patri Pérez cuenta qué le ocurrió al dar a la luz

En exclusiva para su canal de Mtmad, Patri Pérez ha relatado cómo ha vivido este momento tan especial en su vida y ha explicado que, durante el parto, sufrió un problema del que va a tener que recuperarse en los próximos días.

“Es lo que hay y espero aguantar estos días un poquito, porque ahora mismo me duele muchísimo”, apuntaba ella, tras relatar qué le había sucedido.

El emotivo piel con piel de Lester Duque con Cala

Patri Pérez no estuvo sola en ningún momento del parto, ya que Lester Duque, el padre de la pequeña, quiso estar en todo momento junto a ella, dándole apoyo y protagonizando momentos tan tiernos como el primer piel con piel.