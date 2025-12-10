Logo de telecincotelecinco
Rupturas de famosos

El motivo que Rubo Blanco ha dado a Jennifer Lara para romper su relación: "Necesitaba una explicación"

Jennifer Lara cuenta el motivo de su ruptura con Jennifer Lara
Rubo Blanco ha roto con Jennifer Lara. Mediaset Infinity
Jennifer Lara se ha abierto en canal en el regreso de su canal ‘Un nuevo amanecer’ en Mtmad. La que fuera tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ se ha sincerado con sus seguidores y ha anunciado su reciente ruptura con Rubo Blanco, el hombre con el que fue madre hace tan solo cinco meses.

Jennifer Lara anuncia su ruptura con Rubo Blanco
Jennifer Lara anuncia su ruptura con Rubo Blanco
Aunque parecía que vivían en una eterna luna de miel, ya que se les veía muy felices en todos y cada uno de los vídeos y publicaciones en redes sociales, parece que las cosas han cambiado repentinamente y el ex soltero de ‘La isla de las tentaciones’ ha tomado la decisión de romper.

Rubo Blanco y Jennifer Lara: el motivo de su ruptura

Completamente rota, la que fue una de las tronistas más queridas del programa del amor se ha sincerado delante de la cámara y ha confesado cómo vivió en sus propias carnes el momento de la ruptura con Rubo Blanco, al que presentó como su novio en su canal de Mtmad hace tan solo unos meses.

Jennifer Lara no ha podido controlar las lágrimas en un momento y, entre sollozos, ha confesado la razón por la que el futbolista decidió romper con ella: “Un día me decía una cosa y otro me decía otra”, explicaba, aún confundida por los motivos lo que le dio el hombre del que aún sigue enamorada.

En ‘Un nuevo amanecer’, la influencer ha explicado que, antes de que él se fuera de casa, ella le hizo una última pregunta: “En el fondo necesitaba tener una explicación. Me costaba mucho creer que, sin entender el motivo, todo se fuera a la mierda”, explicaba, tras relatar qué había ocurrido.

Si quieres descubrir cuál fue la explicación que le dio Rubo Blanco a Jennifer Lara para romper con ella, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.

