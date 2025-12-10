Equipo mtmad 10 DIC 2025 - 11:43h.

Jennifer Lara ha regresado a Mtmad con su canal 'Un nuevo amanecer' y una sorprendente noticia

Jennifer Lara anuncia su ruptura con Rubo Blanco 5 meses después del nacimiento de su hijo: “Se repite la historia”

Jennifer Lara se ha abierto en canal en el regreso de su canal ‘Un nuevo amanecer’ en Mtmad. La que fuera tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ se ha sincerado con sus seguidores y ha anunciado su reciente ruptura con Rubo Blanco, el hombre con el que fue madre hace tan solo cinco meses.

Aunque parecía que vivían en una eterna luna de miel, ya que se les veía muy felices en todos y cada uno de los vídeos y publicaciones en redes sociales, parece que las cosas han cambiado repentinamente y el ex soltero de ‘La isla de las tentaciones’ ha tomado la decisión de romper.

Rubo Blanco y Jennifer Lara: el motivo de su ruptura

Completamente rota, la que fue una de las tronistas más queridas del programa del amor se ha sincerado delante de la cámara y ha confesado cómo vivió en sus propias carnes el momento de la ruptura con Rubo Blanco, al que presentó como su novio en su canal de Mtmad hace tan solo unos meses.

Jennifer Lara no ha podido controlar las lágrimas en un momento y, entre sollozos, ha confesado la razón por la que el futbolista decidió romper con ella: “Un día me decía una cosa y otro me decía otra”, explicaba, aún confundida por los motivos lo que le dio el hombre del que aún sigue enamorada.

En ‘Un nuevo amanecer’, la influencer ha explicado que, antes de que él se fuera de casa, ella le hizo una última pregunta: “En el fondo necesitaba tener una explicación. Me costaba mucho creer que, sin entender el motivo, todo se fuera a la mierda”, explicaba, tras relatar qué había ocurrido.

