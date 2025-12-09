Jota Peleteiro cuenta por qué le dijo a Alexia Rivas que sus perros estaban en adopción si no era cierto

Ana Carrillo 09 DIC 2025 - 18:25h.

El exmarido de la exconcursante de 'GH VIP' ha revelado por qué le dijo a Alexia Rivas que sus perros estaban en adopción si es falso

Jessica Bueno responde a las declaraciones de Jota Peleteiro sobre su relación con su hijo en común con Kiko Rivera

Compartir







Jota Peleteiro abordó en '¡De viernes!' sus múltiples frentes abiertos: aclaró que su situación judicial con Jessica Bueno por la pensión de sus dos hijos en común ya había sido resuelta, reveló que entendía que a Kiko Rivera le molestase que su hijo en común con la finalista de 'Supervivientes All Stars' lo llamase a él papá cuando vivían juntos y habló de la situación de sus perros.

Fue a finales de octubre cuando en 'El tiempo justo' se destapó una conversación entre Alexia Rivas y Jota Peleteiro, en la que la colaboradora le preguntaba por teléfono al exfutbolista si era cierto que había puesto en adopción sus dos perros y él decía que sí, aunque segundos después, cuando ella se identificaba como periodista de Telecinco, le colgaba repentinamente.

En sus redes sociales, después de aquello, Jota se limitó a desmentir que sus perros estuvieran en adopción, pero en '¡De viernes!' ha aclarado por qué le dijo a Alexia Rivas que sí cuando mantiene que sus perros están en la casa de una amiga suya que reside "a diez minutos" de su casa en la zona de Bilbao.

"Es verdad que a vuestra compañera le digo eso porque voy conduciendo y pensando en mis cosas y lo primero que hago es que le digo que sí. Luego me dice que es de Telecinco y pienso: si yo no los he dado, si están en casa de Olaya. Y mi amiga no los ha dado en adopción, me manda fotos todos los días", comenta el exfutbolista para excusarse y explicar esas declaraciones que causaron un gran revuelo.

El empresario, de 34 años, confiesa que le sorprendió mucho el revuelo que se originó con este tema y que le llamó también la atención que la protectora que había publicado una foto de sus perros diciendo que estaban en adopción revelase que habían hablado con su mujer, Ajla Etemovic, ya que ella apenas habla español, lo que hace imposible, según argumenta, que se produjera tal llamada: "Conociéndola se sabe que es imposible que por teléfono pueda comunicar eso en español".