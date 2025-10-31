Lydia Lozano se sincera en '¡De viernes!' sobre la delicada operación a la que se ha sometido de su marido, Charly

Hace unas semanas, Lydia Lozano sorprendió a los espectadores de '¡De viernes!' al revelar, visiblemente emocionada, el estado de salud de su marido. Desveló así que Charly se había sometido recientemente a una operación y que su estado de salud era delicado. Lydia ha estado dos semanas ausente, muy pendiente del ingreso hospitalario de su marido, pero ¿cómo se encuentra la colaboradora? Lydia regresa al programa y actualiza el parte médico de Charly.

Llevan juntos 35 años y es muy fuerte la unión que tienen como pareja. Lydia Lozano está pasando por un duro trance a raíz de los problemas de salud por los que atraviesa Charly y tanto es así que esta semana ha sido fotografiada mientras se derrumbaba en plena calle (las fotos han sido portada en la revista 'Semana'). ¿Cómo está viviendo la periodista este duro revés? Lydia Lozano vuelve al plató de '¡De viernes!' y aclara todas las dudas respecto al estado de salud de su marido.

Lydia Lozano explica el delicado motivo del ingreso de Charly

Nada más entrar a plató, la colaboradora, emocionada por su gran regreso, no tardaba mucho tiempo en romperse por completo, y a lágrima viva explicaba cómo se encuentra tras estas semanas tan difíciles a las que se ha enfrentado a causa de la operación de espalda de Charly, la cual se complicó por una bacteria: "Gracias a Dios el doctor vio que había un liquido amarillo", explicaba Lydia.

"Cuando yo os dije el viernes pasado que no podía venir es porque a Charly le operan del corazón", confesaba la televisiva con la voz rota, a lo que explicaba: "La bacteria se comió una válvula". "Que de repente te digan que tienen que hacer una operación de corazón, pues la verdad que impresiona mucho", finalizaba.

La situación actual del marido de Lydia: "Tiene que estar en el hospital seis semanas"

Del mismo modo, Lydia comentaba las alarmantes imágenes en las que se la veía devastada en la calle: "Cuando hay fotógrafos en la puerta, pues me preguntan por Charly y ahí me derrumbo... Era el día siguiente de '¡De viernes!' estaba hablando en ese momento con el médico". Asimismo, aclaraba la estado actual de su marido: "Le quitaron la válvula, le limpiaron toda la parte del corazón y ahora le tienen que hacer todo el rato analíticas para saber si la bacteria se ha reproducido".

Lydia contaba también que Charly debe estar ingresado, por lo menos, durante cinco o seis semanas más, debido a que deben estar poniéndole antibiótico intravenoso. En este complicado momento, la colaboradora no suelta la mano a su marido y explicaba que le está acompañando en todo momento. "Paso todo el rato con él", admitía Lydia, para seguidamente agradecer a las enfermeras por el apoyo y animarla a volver al programa.