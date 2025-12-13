Fiesta 13 DIC 2025 - 20:01h.

Alejandra, hija de Fedra Lorente y Miguel Morales, cuenta el infierno que está pasando por la estafa a su padre: "Ha sido horrible"

Alejandra, hija de Fedra Lorente y el cantante de 'Los Brincos', Miguel Morales, visita 'Fiesta' después de la durísima entrevista de su madre anoche en '¡De viernes!', donde la actriz daba todos los detalles de la triple estafa de la que había sido víctima su marido y que ha llevado a la ruina tanto a ella como a su hija. Además, el programa accede, en exclusiva, a los mensajes que demuestran el gran fraude.

Tal y como relataba 'La Bombi' anoche durante su entrevista más dura para el programa de Bea Archidona y Santi Acosta, su marido, Miguel Morales, cayó en una gran estafa piramidal que hizo que perdiera 500.000 euros, dejando a su familia en una complicadísima situación. En 'Fiesta' conocemos el contenido de los mensajes de las estafadoras del cantante.

La primera estafadora comenzó estableciendo confianza con Miguel, contándole que trabajaba en una misión de mantenimiento de la paz en Yemen muy peligrosa. Tras esto, comenzaron a llegar las primeras exigencias económicas, le pide que compre unas tarjetas regalo por valor de 400 euros. Una presión que iba en aumento hasta que la estafadora se puso nerviosa porque entró en juego la familia de Miguel, concretamente, su hija Álex.

Miguel Morales entró en consciencia de que había sido estafado, sin embargo, le seguían llegando mensajes de nuevas mujeres en redes sociales. Una nueva estafadora le aseguró que iba a ayudarle a recuperar todo el dinero de la primera estafa y este aceptó, cayendo en el segundo fraude.

La hija de Miguel Morales y Fedra Lorente, por primera vez en un plató

La hija del cantante y la actriz se sincera en el programa de Emma García sobre la grave situación económica en la que se encuentra tras el reciente fallecimiento de su padre y explica los detalles de la estafa de la que fue víctima su progenitor: "Estamos en bragas. Ha sido una situación horrible. Me di cuenta yo. Cuando el muere es cuando se abre todo".

Pese a que, tanto Alejandra como su madre eran conscientes de que estaban en una mala situación económica, nunca llegaron a imaginar la magnitud del problema: "¿Qué piensas que se lo ha gastado todo? ¿Qué lo ha fundido? Piensas que hay unos fondos", declaraba la hija del cantante. "Mi padre era el pilar el que se movía, traía, llevaba todo", añadía.

Alejandra cuenta cómo descubrió la estafa: "Fui a denunciarlo"

Asimismo, Alejandra relata cómo descubrió la estafa a su padre: "Veía llamadas mensajes pidiéndole dinero. Le cojo el teléfono y le afronto. Le digo: "¿Qué estas haciendo? Te están robando te están estafando"". Pese al intento por frenar a su padre, este continuó mandando dinero a sus estafadoras asegurando que "lo necesitaban".

Cansada de esta situación, Alejandra cuenta que acabó acudiendo a la policía: "Fui una vez a denunciar porque ya me cansé. Tenía capturas, las imprimí y me fui a la policía. Me dijeron que era un tercero y que no podía denunciar, que tenía que venir al que habían estafado”, comentaba la hija de Miguel Morales.

Alejandra Morales: “No se está pagando la hipoteca de la casa”

Alejandra Morales hablaba también del infierno que están viviendo ella y su madre, confesando que no están pudiendo pagar la hipoteca de su casa. Además, el colaborador Saúl Ortiz comentaba a la invitada que su vivienda podría estar a punto de ser embargada por impago.

Ante esta información, la hija de Freda Morales aseguraba que desconocía que eso fuese a ocurrir: "Eso yo lo sabía. Eso lo está llevando el notario. La mitad es del banco la otra mitad es de mi madre. No nos han notificado nada".