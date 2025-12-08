Fiesta Madrid, 08 DIC 2025 - 21:28h.

El televisivo ha visitado 'Fiesta' para demostrar que tiene relación con el cantante

Exclusiva | Bertín Osborne, muy enfadado, lanza un claro mensaje sobre su relación con Gabriela Guillén: "Nunca he dicho que fuera una pesetera"

Compartir







Tras escuchar en directo que Bea Jarrín aseguraba -en base a las fuentes con las que había contactado la colaboradora- que Bertín Osborne y Pipi Estrada "no se hablan", este último ha decidido entrar en directo en 'Fiesta' para demostrar su 'verdad'.

Así las cosas, el televisivo ha terminado acudiendo de forma presencial a las instalaciones de Mediaset para desmentir las informaciones que había compartido Jarrín en directo. Hace unos días Pipi Estrada aseguró que el cantante tiene "un proyecto empresarial" y que Gabriela Guillén "se está aprovechando de la situación" de conflicto que tienen abierto desde que salió a la luz que iban a tener un hijo en común hace dos años.

El cruce de acusaciones entre Pipi Estrada y Bea Jarrín

Pipi Estrada expone cuál fue su posición. "Hago análisis real de la situación de lo que se piensa pero hablo con Bertín y tengo las pruebas de que hablo con él", aclara en directo. Bea Jarrín se defiende asegurando que ella reporta esos datos tras ver cómo Osborne "no tiene relación" con Estrada. "En ningún momento he dicho que ni conozcas a bertin ni hayas tenido trato con él", agrega.

Pero Pipi Estrada tiene claro que su amistad con el cantante sigue intacta. Y desvela los motivos por los que Bea Jarrín encontró "en el móvil de una persona" las respuestas que aseguraban que su relación estaba rota. "Conozco a Bertín, tú a él le preguntas si has hablado con Pipi y te lo va a negar porque a él alomejor no le interesa decirle a quien le pregunte que ha hablado conmigo", comparte en el programa de Telecinco.

Bea Jarrín le contesta de forma contundente. "Amigo mío no es [Bertín Osborne], pero alomejor al que hay que hay que poner en evidencia es a Bertín y él mismo crea conflictos con Gabriela, entre nosotros está generando conflictos que se podrían haber evitado", le responde.