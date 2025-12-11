José María Almoguera ha confirmado que se encuentra rodeado de su familia y círculo más cercano

Las primeras palabras de José María Almoguera en 'El tiempo justo' sobre su intervención quirúrgica: "No me apetece mucho hablar"

José María Almoguera ha reaparecido ante las cámaras tras someterse a la intervención quirúrgica programada el pasado martes debido a sus problemas de salud. Días antes, se le había visto visiblemente nervioso y con cierta ansiedad ante el inminente paso por quirófano, llegando incluso a evitar a la prensa. Finalmente, la operación se ha desarrollado “con éxito”, tal y como ha confirmado su entorno familiar.

Sin embargo, el posoperatorio está siendo más complicado de lo habitual. Según explicó esta misma mañana Carmen Borrego en el programa 'Vamos a Ver', su hijo no puede tomar ningún tipo de medicación para el dolor debido al síndrome que padece, lo que está dificultando su recuperación y generándole molestias significativas.

Contento y rodeado de los suyos

Aun así, Almoguera se ha dejado ver por primera vez tras la operación y ha atendido a los reporteros con su habitual educación y discreción. Con el brazo izquierdo en cabestrillo, ha agradecido el interés y ha asegurado sentirse “un poco más tranquilo”. El reportero le ha preguntado sobre su estado actual y sobre el apoyo que está recibiendo ahora de su familia y su pareja.

“Paso por paso, pasamos esto y luego ya vamos a irnos”, expresó cuando se le preguntó por cómo afrontará las semanas de recuperación y las próximas fiestas navideñas. José María reconoció también el apoyo fundamental que está recibiendo de su madre y de su pareja, María, a quienes definió como un sostén imprescindible en estos días.