Las primeras palabras de José María Almoguera tras su operación: "Paso por paso, pasamos esto y luego el resto"

Las primeras palabras de José María Almoguera tras su operación
Las primeras palabras de José María Almoguera tras su operación. telecinco.es
José María Almoguera ha reaparecido ante las cámaras tras someterse a la intervención quirúrgica programada el pasado martes debido a sus problemas de salud. Días antes, se le había visto visiblemente nervioso y con cierta ansiedad ante el inminente paso por quirófano, llegando incluso a evitar a la prensa. Finalmente, la operación se ha desarrollado “con éxito”, tal y como ha confirmado su entorno familiar.

Sin embargo, el posoperatorio está siendo más complicado de lo habitual. Según explicó esta misma mañana Carmen Borrego en el programa 'Vamos a Ver', su hijo no puede tomar ningún tipo de medicación para el dolor debido al síndrome que padece, lo que está dificultando su recuperación y generándole molestias significativas.

Contento y rodeado de los suyos

Aun así, Almoguera se ha dejado ver por primera vez tras la operación y ha atendido a los reporteros con su habitual educación y discreción. Con el brazo izquierdo en cabestrillo, ha agradecido el interés y ha asegurado sentirse “un poco más tranquilo”. El reportero le ha preguntado sobre su estado actual y sobre el apoyo que está recibiendo ahora de su familia y su pareja.

“Paso por paso, pasamos esto y luego ya vamos a irnos”, expresó cuando se le preguntó por cómo afrontará las semanas de recuperación y las próximas fiestas navideñas. José María reconoció también el apoyo fundamental que está recibiendo de su madre y de su pareja, María, a quienes definió como un sostén imprescindible en estos días.

