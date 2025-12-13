Fiesta 13 DIC 2025 - 20:02h.

Lali Torres aclara qué pasó realmente con Bertín Osborne el día en el que fueron fotografiados en un yate

En el mes de abril, Lali Torres le solicita a Bertín Osborne una entrevista para su programa. En un primer momento, la persona con la que habla le dice que el cantante no está disponible, pero después la citan para el día siguiente en un yate. Pocos días después sale a la luz una fotografía de los dos juntos y se forma un gran revuelo. ¿Tiene Bertín una nueva ilusión? ¿Había cierta intención de montaje detrás de esta foto? ¿Fue algo espontáneo o premeditado? Lali Torres visita el plató de 'Fiesta' para aclararlo todo.

Por aquel momento, a Bertín era un reclamo muy potente para la prensa, pues se encontraba en plena actualidad debido a su reciente paternidad junto a Gabriela Guillén. Lali acude a su cita, pero tiene un accidente por el camino, lo que le impide llegar a tiempo. Bertín y su equipo se va a comer y ella llega por la tarde. La entrevista se pospone porque ya era tarde, se hicieron una foto que salió a la luz y acusan a la periodista de haberla filtrado con la intención de aumentar sus seguidores. ¿Es esto cierto? Lali lo aclara todo en 'Fiesta'.

La verdadera historia tras la foto de Bertín Osborne con la periodista Lali Torres en un yate

"Esa noche yo había quedado con un paparazzi y Lydia Lozano en Barcelona (pero antes tenía lo de Bertín). Tengo el accidente, me quedo sin coche justo en la salida del lugar en el que estaba Bertín (donde habían quedado) y donde vive casualmente este paparazzi. Le llamé y le dije que había tenido ese accidente, le dije 'podrías venir a buscarme y me acompañas a lo de Bertín?', que me estaba esperando. Lo hice mal", comienza a relatar Lali.

"Lo hice mal desde el principio porque me empezaron a llamar compañeros de profesión y yo conté mi versión, la verdad. Mi fallo fue que, delante de las cámaras, no dije nada y eso le vino bien a mucha gente para dar a entender cosas que no eran. Yo hablé con Bertín. Ese día quedamos para hacer la entrevista otro día. El miércoles, cuando sale la revista con las fotos, llamo a Bertín y me creyó. Ya no hicimos la entrevista después por todo lo que se lio esos días. Él se portó muy bien conmigo porque sabía que yo no tengo nada que ver y que no me he visto beneficiada por eso", aclara la periodista.

La conversación de Lali Torres y Bertín Osborne tras el revuelo

Con todo este revuelo, Lali Torres se vio con la prensa en la puerta de su casa y agobiada por no saber cómo tener que actuar. No sabía si debía hablar o no y por ello escribió al cantante, para pedirle consejo. Bertín le dijo "ya sabes quién te vende" y cuando la periodista le preguntó si debía hablar o no con los medios, él le dijo "no hables con la prensa porque, si no, no van a parar" y es por ello por lo que decidió guardar silencio, a la espera de que las aguas se calmaran. Confiesa que se sintió apoyada por él: "Me escuchó cuando yo me sentía sola en ese momento porque no me fiaba de nadie", aclara.