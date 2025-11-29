Lara Guerra 29 NOV 2025 - 14:58h.

Fabiola Martínez se sincera sobre si cree que Bertín reaccionará a la entrevista de Gabriela en ¡De viernes!

Fabiola Martínez responde en el directo de '¡Vaya Fama!' a la entrevista de Gabriela Guillén en la que acusa a Bertín Osborne de estar manteniéndose completamente al margen de la vida de su hijo en común pese a sus constantes intentos de un acercamiento.

En primer lugar, Martínez recuerda que "estamos a pie del cañón desde ayer en la Fundación y ha ido muy bien, tiene que venir todo el mundo a ayudar". Sobre la entrevista de Gabriela en '¡De viernes!', la expareja de Bertín explica que "no veo la tele. Estaba reventada. Yo no voy a a cuestionarla como madre ni lo que ella comente de su realidad. Primero no conozco la realidad de ella, entonces no sabría que decir"

Asimismo, la madre de Carlos y Kike detalla si cree que Bertín va a reaccionar a la entrevista de Gabriela: "Mi opinión trasladándola a lo personal es otra, pero hay que tener en cuenta que Kike y Carlos nacen con un matrimonio estable. A él le dio tiempo a vivir muchas cosas de los niños cuando crecen. Sólo te puedo decir que por las malas nada. Yo no voy a a decir nada, pero me habéis preguntado ante una situación que es un conflicto. Las partes que tienen cuando estas en familia. Por eso tengo otro concepto de él, todo es mejorable. Me encantaría que si viviéramos en la misma ciudad compartiera más tiempo con ellos.

Fabiola Martínez, sobre la entrevista de Gabriela: "Un niño menor no tiene la culpa de nada"

"Es verdad que Carlos ya tiene 17 años, y no necesita visitas. Cuando quiere hablar con Kike lo tiene mas difícil porque él no coge el teléfono, pero hace lo que quiere. Pero, yo tengo otro concepto de él como padre".

Sobre si va a reaccionar Bertín, Fabiola asegura que conociendo a Bertín, por las malas nada: "No le voy a decir lo que tiene que hacer a nadie, pero me habéis preguntado cómo reaccionaría él ante una situación así pues yo creo que las partes se tiene que poner de acuerdo y llegar a un consenso de forma pacifica por el bien de un niño menor que no tiene la culpa de nada, ni de haber venido a esta vida ni de los padres que tiene.

Por último, responde a si estaría dispuesta a un encuentro familiar, Martínez asegura que "yo me siento familiar porque he estado 20 años dentro de la familia y se han sembrado muchos lazos, eso va poco a poco. ¿Qué os explico que no sepáis? Las cosas tienen que ir pasando porque estamos hablando de un menor, queda mucha vida. Hay que dejar que las cosas vayan poco a poco".