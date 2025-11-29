Fiesta 29 NOV 2025 - 18:28h.

Pipi Estrada tiene la primera reacción del cantante tras la dura entrevista de Gabriela Guillén en '¡De viernes!'

La paraguaya aseguró en '¡De viernes!' que Bertín no cumple con la pensión alimenticia y el cantante lo ha reconocido: "No estoy bien de dinero"

Compartir







Este viernes Gabriela Guillén se sentaba en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta para anunciar su intención de demandar a Bertín Osborne por el hecho de que el cantante esté manteniéndose completamente al margen de la vida del hijo de casi dos años que tienen en común.

La modelo acusaba en '¡De viernes!' al padre de su hijo de no atender las necesidades del niño pese a que ambos había llegado al acuerdo de que el cantante se haría cargo de la manutención del menor. Sin embargo, la paraguaya comunicaba al inicio de sus entrevista que el cantante no hace frente desde hace meses a la pensión de alimentos: "No ha pagado nada, no hay responsabilidad de nada absolutamente. No se ha preocupado en ningún momento por el niño. Yo no tengo que pedir nada él tiene que darlo".

Gabriela no solo señaló al cantante en lo que al dinero se refiere, la empresaria también destacó que el artista no estaba ejerciendo como padre en ningún otro aspecto:

"Es el derecho que tiene mi hijo. No le he pedido que cambie pañales, que le lleve al colegio, pero simplemente un: ¿Oye estás bien? ¿Necesitas algo? Simplemente una llamada como persona normal es lo que yo esperaría".

Bertín, muy enfadado con la entrevista de Gabriela

Pipi Estrada, que es amigo de Bertín Osborne desde hace años, tiene la primera reacción del cantante a la entrevista de la madre de su hijo pequeño, una reacción que no ha sentado nada bien a algunos de los colaboradores de 'Fiesta':

"Él está molesto porque entiende que Gabriela se está aprovechando de esta situación para ganar dinero. Bertín reconoce que no está cumpliendo económicamente con su hijo porque en estos momentos no está bien de dinero, sin embargo está moviendo un buen proyecto que os va a sorprender y que le va a traer buenos dividendos económicos. Bertín entiende que, aunque él no esté pasando la manutención, Gabriela está ganando dinero con este asunto concediendo entrevistas".

Las palabras de Gabriela Guillén en '¡De viernes!'