Tras sus alusiones, Marisa Martín-Blázquez le responde en directo en 'Fiesta': "No son mis palabras"

Gabriela Guillén, cansada de la ausencia de Bertín Osborne en la vida de su hijo: "No ha pagado nada"

Bertín Osborne sorprendía al colaborador de 'Fiesta' Aurelio Manzano con un mensaje de voz en el que expone su enfado sobre varias declaraciones vertidas en torno a Gabriela Guillén, la madre del hijo que tienen en común.

El cantante se dirige directamente a Marisa Martín-Blázquez, también colaboradora del programa de Telecinco, para lanzarle un claro mensaje. "Hola Aurelio, soy Bertín. Estoy absolutamente asombrado de las cosas que se dicen en público por compañeros tuyos, en este caso ayer. Marisa, a la que conozco de toda la vida, dijo algo que me parece grave porque jamás lo he dicho, ni lo he comentado y además es que no lo pienso", comienza diciendo en un audio que hemos podido escuchar en directo.

Bertín Osborne aclara que "nunca" ha dicho que Gabriela Guillén "fuera una interesada o una pesetera". "Eso es radicalmente mentira, jamás lo he dicho, jamás lo he pensado porque ella no lo es. Entonces me parece asombroso que pongan en mi boca cosas que ni siquiera he pensado", manifiesta.

Marisa Martín-Blázquez, a Bertín Osborne: "No viste lo que yo aquí dije"

Osborne detalla que ese es "el motivo" por el que no pisa "un plató". Tras las alusiones a Marisa Martín-Blázquez, la colaboradora ha reaccionado. "Que me pongan cuando he dicho ayer en este programa que Gabriela era pesetera porque no son mis palabras", asegura.

La periodista le responde de forma contundente. "Creo que ayer que era tu cumpleaños. Estarías mas pendiente del cumpleaños y no viste lo que yo aquí dije. Seguramente te trasladaron una información que depende de como se traslade puede ser incorrecta", afirma.

Martín-Blázquez relata los temas de los que informó en 'Fiesta'. "Estuve hablando de que no te habían sentado bien las palabras que había dicho Gabriela en '¡De viernes!', que habías reaccionado con mala uva porque te parecía innecesario todo eso. Que no tenias intención de mantener una relación paternofilial al uso como podrías tener con el resto de hijos", aclara.