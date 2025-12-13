Los hechos ocurrieron en la ciudad de Phuket, en el edificio Patong Tower, donde la creadora de contenido se había alojado para pasar una noche

La joven era conocida en redes sociales tras compartir las numerosas cirugías estéticas a las que se había sometido

TailandiaLa influencer canadiense Mary Magdalene, conocida en redes sociales tras compartir las numerosas cirugías estéticas a las que se había sometido, ha muerto tras caer desde el balcón de un hotel en Tailandia a los 33 años de edad.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 9 de diciembre en la ciudad de Phuket, en el edificio Patong Tower, donde la creadora de contenido se había alojado para pasar una noche. Según informan medios locales, el personal del complejo dio aviso a la policía alrededor de las 13:50 horas, tras localizar el cuerpo sin vida de la mujer en la zona de aparcamiento del hotel. En un primer momento fue identificada como “la señorita Denise”, nombre que coincidía con el de su documentación, ya que portaba pasaportes de nacionalidad mexicana y canadiense. Su nombre real era Denise Ivonne Jarvis Gongora.

La investigación continúa abierta

El capitán de policía de la comisaría de Patong, Channarong Prakongkuea, confirmó a la prensa que el cuerpo fue trasladado al Hospital Vachira Phuket, donde se le practicará una autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

La investigación continúa abierta. Fuentes cercanas al caso apuntan a que los agentes encontraron las sandalias de la mujer en el balcón de la habitación, colocadas de una manera que indicaría que había salido allí poco antes de precipitarse al vacío. No obstante, durante la inspección de la suite no se localizaron otros objetos personales relevantes. La policía sigue recabando pruebas y tomando declaración a posibles testigos para esclarecer las circunstancias exactas de la caída.

La noticia ha generado una fuerte conmoción entre sus seguidores, que en las últimas horas han llenado las plataformas sociales de mensajes de despedida y condolencias.