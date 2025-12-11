Su madre confirma que la cuenta de Instagram se va a dejar abierta para que sea un lugar donde llorarla

Khloé Kardashian afirma no tener objetos de su padre después de que una mujer se casara con él "en su lecho de muerte"

Compartir







La cantante Camryn Magness ha muerto a los 26 años tras ser atropellada mientras conducía un scooter eléctrico en Miami, Florida. Según informa ‘TMZ’, la noticia se ha dado a través de las redes sociales de la artista. Su madre confirma que la cuenta se va a dejar abierta para que sea un lugar donde llorarla. Los hechos ocurrieron el pasado viernes.

“Nuestros corazones están pesados mientras lamentamos la pérdida de nuestra querida Camryn, una fuerza radiante cuya voz, espíritu tímido y brillante tocaron a tantos. Ya fuera bajo las olas o en el escenario, afrontó la vida con una energía intrépida y una bondad sin límites”, aseguran en la descripción del vídeo.

La joven de 26, que estaba comprometida con Christian, su pareja desde hace varios años, aparece en este último vídeo buceando y lanzando un beso a la cámara.

PUEDE INTERESARTE Muere a los 29 años el actor vallisoletano Nacho Llácer Enjuto tras sufrir un trágico accidente de tráfico en Kenia

La joven cantó con 'One Direction' y 'Fifth Harmony'

La madre de Camryn Magness confirma que no habrá un homenaje público pero que su equipo mantendrá su Instagram porque “es un buen lugar para ir y llorar su pérdida”. Esta joven de 26 años siempre había soñado con ser música profesional. Con tan solo ocho años, envió su primera maqueta a Jeff Pringle, quien la aceptó como cliente.

En ‘Teen Vogue’ confesó que después de ese momento, “empezó a grabar y escribir”: “Fue entonces cuando tuve mi primera gira con Cody Simpson y Greyson Chance”, añadió en esa entrevista que concedió en 2012. La joven cantante abrió su gira ‘Waiting 4U’ en 2010 y también para Greyson cuando estaba de gira en 2012.

Magness se unió a ‘One Direction’ en sus siete conciertos, de su primera gira ‘Up All Night’, como cabeza de cartel. También estuvo con ellos durante su gira ‘Take Me Home’ de 2013. Y, unos años después, estuvo con Fifth Harmony en su gira ‘7/27’ en 2016. La artista lanzó su último álbum en 2021 bajo el nombre de ‘Love Maps'.