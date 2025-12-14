Paloma González, sin piedad contra los looks de los invitados a los Premios Forqué: "Suspensa por Hortera"

Los Premios Forqué han celebrado su 31 edición este sábado en una gala en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid

La emotiva dedicatoria de Alba Flores tras ganar el premio Forqué por su documental ‘Flores para Antonio’: "Gracias, papá"

Este sábado se celebró la última edición de los Premios Forqué en la ciudad de Madrid. Estos galardones abren la temporada del cine español y lo hacen entregando premios a las mejores ficciones de nuestro en un sarao que reúne no solo a grandes rostros del mundo de la interpretación, si no también a personajes de la prensa rosa.

La película 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, se hacía con el Premio Forqué a Mejor Largometraje al superar a 'Maspalomas', 'Sorda' y 'Sirat', cinta española candidata al Oscar. En categoría de series, la producción 'Anatomía de un instante' ha recogido la estatuilla a Mejor Serie de Ficción, superando a 'Animal', 'Poquita Fe' y 'Pubertat'.

Pero en todo sarao que se precie no solo se habla de talento y de premios, también ponemos un ojo en los looks de los invitados y nadie mejor para analizarlos que la genuina Paloma González. La estilista, fiel colaboradora de '¡Vaya Fama!' ha desmenuzado los looks más llamativos y lo cierto es que no todos salen bien parados.

Aprobados y suspensos de los Premios Forqué

Como ya es costumbre en ella, Paloma ha comenzado con esos que, en su opinión, no acertaron en su elección:

"El pelo de Cayetana Guillén Cuervo es horrible, parece una barbie Navidad con ese vestido de burbujita Freixenet, y la melena larga ya debería cortársela. Mar Saura me espanta, parece que lleva puestas unas cortinas de estas de ducha que cuando te mojas se te pegan al cuerpo, suspensa por hortera. A María Adánez la he suspendido porque parece que lleva puesta la redecilla que le ponen a la fruta, parece una chirimoya, pero vamos, que sin esa cosa también iría mal. Álvaro Morte va de morte, con ese trajecito con chalequito, corbatita... nada, suspenso".

Aunque no todo han sido suspensos. La estilista ha aprobado (aunque por los pelos) a Marta Nieto, a Bárbara Lennie o Javier Cámara: "Este no se ha visto en otra, para que luego digáis que soy el Grinch".