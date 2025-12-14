Rocío Martín 14 DIC 2025 - 11:41h.

Alba Flores ha dado las gracias a los productores por apoyarla en un proyecto así

'Los domingos' y 'Anatomía de un instante' triunfan en unos Premios Forqué muy repartidos: todos los ganadores

Compartir







Los Premios Forqué celebraban su 31 aniversario este sábado 13 de diciembre en una gala que ha tenido lugar en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid y que ha arrancado recordando al actor Héctor Alterio, fallecido este sábado a los 96 años. Estos galardones abren la temporada de cine español que culmina con los Premios Goya, que se celebrarán en febrero en Barcelona.

La película 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, ha sido una de las grandes ganadoras, consiguiendo el Premio Forqué a Mejor Largometraje de Ficción al superar a 'Maspalomas', 'Sorda' y 'Sirat', cinta española candidata al Oscar.

La emoción de Alba Flores por el Forqué a mejor documental a 'Flores para Antonio'

Por su parte, el premio a mejor documental ha sido para 'Flores para Antonio', de Isaki Lacuesta y Elena Molina, quienes han dirigido a Alba Flores en el documental que recuerda la figura de su padre Antonio Flores. La actriz ha recogido el galardón visiblemente emocionada: "Gracias, papá", han sido sus primeras palabras.

Alba Flores ha dado las gracias a los "compañeres" productores porque "hace falta mucha valentía y mucho buen hacer y mucho cariño para acompañar un proyecto así". "Lo primero que quiero decir es que sí, todos somos Gaza. Es lo primero que tengo que decir", ha comenzado diciendo en su discurso la actriz en alusión a la producción 'Todos somos Gaza', de Hernán Zin, que también competía en esta categoría.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Gracias a mi familia. Gracias a Isaac y a Elena, por supuesto. Y esta vez me gustaría hacer una mención especial. Porque esto es un premio que dan los productores. A mis compañeros productores. Porque hace falta mucha valentía y mucho buen hacer y mucho cariño para acompañar un proyecto así, que es un proyecto familiar que se acaba convirtiendo en una catarsis de una familia y de mí misma. Y han tenido un respeto por los procesos naturales y por los procesos personales, que es una pasada. Así que gracias, gracias Charly, gracias Clara, gracias Bruna, gracias Sara, gracias Jorge. Gracias Cris, Irene, de producción. Y no sé si me dejo a alguien. ¡A Edu! Y a mi madre. A mi madre que también ha estado produciendo. Y a mí misma que también soy productora. Gracias por meterme en esta familia también. Muchas gracias. ¡Y viva la música!", ha concluido.

Las actuaciones musicales de la gala

En la gala presentada por Cayetana Guillén Cuervo y Daniel Guzmán, acompañados por el personaje cómico de la inteligencia artificial 'tía', las actuaciones musicales han sido interpretaciones de canciones importantes en la historia del cine español como 'Ojos verdes', que ha cantado Ruth Lorenzo; 'Porque te vas', que ha cantado Jeanette con Chloé Bird; o 'Nada de nada', por parte de Amaral y Mafalda Cardenal.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Chanel y Nil Moliner han interpretado 'Toda una vida'; Shaila Dúrcal ha rendido homenaje a su madre con 'Más bonita que ninguna' y Marwán ha hecho dúo con Cayetana Guillén Cuervo en 'Quisiera ser', del Dúo Dinámico, en homenaje a Manuel de la Calva, fallecido el pasado mes de agosto.