En su último concierto, Rozalén ha recibido una gran ovación de su público al recordar que necesita parar por su agotamiento emocional

Rozalén, Quevedo, Pablo Alborán o Lola Índigo: artistas que han tenido que "parar" sus carreras en favor de su salud mental

El SoplaoRozalén recibió la noche de este sábado, en el interior de la cueva de El Soplao (Cantabria), una fuerte ovación del público cuando recordó que esta actuación va a ser la última de su gira porque necesita "parar" para seguir haciendo lo que más la gusta.

La cantante albaceteña cerró anoche el ciclo 'Los conciertos de El Soplao', que la Consejería cántabra de Cultura, Turismo y Deporte ha organizado para celebrar los 20 años de apertura al público de esa cavidad, que es una de las joyas geológicas de Europa.

La ovación a Rozalén antes de su retiro temporal

Según informa en una nota de prensa el Gobierno cántabro, Rozalén acercó a los espectadores un repertorio elegido para la ocasión, con un formato especial e íntimo, en el que estuvo acompañada de dos guitarras y un teclado.

Los 300 espectadores que asistieron a este concierto -el aforo máximo que permite la cueva- tuvieron la oportunidad de disfrutar de un Rozalén "más personal y encontrarse con la esencia de su música".

Durante el concierto, que se prolongó durante más de una hora, Rozalén interpretó temas de su último disco y clásicos como ‘Vivir’ y ‘La puerta violeta’, momento en el que recordó que hasta ayer, sábado, “ha muerto una mujer cada día" del mes de diciembre.

Con la actuación de Rozalén, ha finalizado esos conciertos del 20 aniversario de El Soplao, en los que también ha estado Miguel Pobeda, Diana Navarro, Luz Casal y José Mercé.

Otros artistas que han tenido que parar por su salud mental

Los problemas de salud mental, el estrés, el cansancio y la presión mediática han empujado a muchos personajes públicos a tomarse un respiro para cuidarse y en los últimos meses Rozalén, Antonio Orozco y Valeria Castro han anunciado una pausa para poder recuperar fuerzas.

El 3 de diciembre, la cantautora Rozalén reconoció que atraviesa un periodo de agotamiento emocional tras 15 años de actividad ininterrumpida. Se tomará un “descanso de la guerrera” para detener el ritmo de trabajo que considera insostenible.

Su decisión, explicó, responde a la presión y velocidad a la que se empuja a los artistas, y a la necesidad de “descansar, reflexionar, masticar y digerir todo lo ocurrido en estos años”.

En 2025, el cantante Antonio Orozco explicó que, tras sentirse sobrepasado por el trabajo y el ritmo de vida, decidió detenerse para cuidar su bienestar. De esa crisis surgió su libro 'Inevitablemente yo' y el documental 'El método Orozco'.

En octubre pasado, la cantante Valeria Castro también anunció en sus redes sociales que se iba "a tomar una pequeña pausa en este camino para recuperarme física y mentalmente". Después de dos meses de parón regresó el pasado 8 de diciembre a los escenarios, en Vigo.

A finales de este año retomó su actividad profesional el músico Dani Martín, quien anunció un parón en 2022 para “mejorar como persona”, tras reconocer problemas de ansiedad y dificultad para concentrarse. Después lanzó un corto ambientado en un centro de salud mental, dedicado a quienes han pedido ayuda y a los profesionales que la ofrecen.

Mai Meneses, conocida como Nena Daconte, relata en su libro autobiográfico cómo el estrés y la presión del éxito afectaron su salud mental. Tras su paso por Operación Triunfo, vivió una etapa de gran exposición mediática y una intensa carga laboral que derivaron en agotamiento, inseguridad y un fuerte sentimiento de impostora.

Finalmente, fue diagnosticada con una depresión psicótica, motivo por el cual decidió alejarse de la música durante más de cinco años.