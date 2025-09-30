La hermana de la reina Letizia, en el ojo del huracán tras su separación, según adelanta en exclusiva la revista Lecturas

Telma Ortiz, una vida en fotos

“Atentos, porque la revista Lecturas nos sorprende mañana con una verdadera bomba en la portada”, anunciaba César Muñoz en ‘El tiempo justo’ antes de dar paso a Luis Pliego, director de la publicación.

La protagonista: Telma Ortiz, la hermana de la reina Letizia, que atraviesa un momento delicadísimo tras su separación.

Cinco mil euros al mes y meses sin pagar

En el plató, Luis Pliego detallaba que “tanto ella como su expareja dejaron de pagar el alquiler de la casa de La Moraleja en el mes de mayo”. Se trata de una vivienda valorada en 5.000 euros al mes. “Eso significa que la propiedad ya ha puesto en marcha una orden de desahucio”, confirmaba el director de Lecturas.

Aunque a estas alturas Ortiz y su expareja ya no residirían en el domicilio, el contrato sigue vigente. “El propietario todavía no ha recibido las llaves de la casa, no le han comunicado nada oficialmente. De hecho, se enteran por la prensa de que ya no vive nadie allí”, señalaba Pliego, que añadía: “Lo normal es que se hubiera hecho de otra manera, avisando, ajustando cuentas… pero no ha sido así”.

Una fianza menor “por ser la hermana de la reina”

Uno de los puntos más llamativos es la fianza entregada por Telma y su entonces pareja. “Con las nóminas que presentaron era un poco justo para un alquiler de 5.000 euros, pero jamás sospecharon que la hermana de la reina iba a dejar una cuenta por pagar. Por eso el aval fue más pequeño de lo que le habrían pedido a cualquier otro ciudadano”, revelaba Pliego.

Ese depósito, sin embargo, ya se ha consumido. “La fianza expiró y los propietarios se han quedado con una deuda encima de la mesa. Ahora la demanda de desahucio está redactada y lista para presentarse en los tribunales”, subrayaba el director de la revista.

La separación y las cuentas pendientes

El conflicto económico coincide con la separación sentimental de Telma Ortiz. Según Pliego, “ella pensaba que era su pareja el que iba a pagar, pero el contrato estaba a nombre de ambos”. En ese cruce de responsabilidades, los impagos se acumularon.

“Cuando hay una ruptura, lo normal es aclarar quién paga qué. Aquí no ha sido así. Ella se desvincula y desaparece, pero legalmente ambos son responsables”, apuntaba en el programa.