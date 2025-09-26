La hermana menor de Letizia fue vista por última vez en el festival literario Centroamérica Cuenta, celebrado en Madrid

Telma Ortiz y el emotivo recuerdo a su abuela Menchu en un evento solidario del padre Ángel: "Fue una mujer avanzada a su tiempo"

La hermana de la reina Letizia, Telma Ortiz, y el abogado Robert Gavin Bonnar han puesto punto final a su relación después de seis años juntos y una hija en común.

Así lo ha anunciado 'Vanitatis' este viernes 26 de septiembre, en plena visita de los reyes Felipe y Letizia y la princesa Leonor a Navarra.

En los últimos meses, la pareja habría dejado de acudir a actos sociales juntos, cenas o reuniones con amigos compartidos. Asimismo, Telma se habría trasladado de domicilio, mientras su pareja sigue viviendo en su anterior residencia, tal y como afirmó hace unos días la revista '¡Hola!' y ahora añade Paloma Barrientos.

El citado medio afirma que la pareja ha decidido separarse de forma discreta y que ya están en trámites de ruptura. Por su parte, Bonnar es irlandés y tiene otros dos hijos fruto de su matrimonio anterior con la cantante Sharon Corr, integrante del grupo The Corrs.

Su relación

La relación entre Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar se hizo pública en 2019, cuando ambos asistieron juntos a los Premios Princesa de Asturias en Oviedo. Bonnar, tras su divorcio, encontró en Telma una nueva compañera con la que ha compartido hasta ahora su vida personal.

En agosto de 2021, Telma y Gavin dieron la bienvenida a su primera hija en común, Erin. Además, Telma es madre de Amanda, fruto de su relación anterior con el abogado Enrique Martín Llopis.

Sus trabajos

Robert Gavin Bonnar ha continuado con su carrera profesional como abogado y escritor. En 2024, publicó una novela titulada 'El cuarto poder', que aborda temas de geopolítica y derecho. Telma no pudo faltar a la presentación del libro, aunque, siguiendo su línea de la discreción, no atendió a la prensa.

Quien sí lo hizo fue Bonnar, desvelando cuál es la "línea roja" que no está dispuesto a cruzar y que está relacionada con la reina.

Al preguntarle si la Familia Real le había apoyado con su obra, si la habían leído y si le haría llegar su libro a la reina, el abogado señaló contundente: "Esto es una línea roja y no la cruzo, no hablo de la familia política por motivos obvios. No digo nada, puedes utilizar la imaginación (...) Aprecio como lo intentáis, pero esta es una línea roja y no", aseveró entonces.

Por su parte, Telma también ha mantenido un perfil bajo en la esfera pública, centrándose en su labor profesional y familiar.

Su última aparición fue el pasado 22 de septiembre en el Festival Centroamérica Cuenta, que ejerció como moderadora de un programa en concreto.

A punto de cumplir 52 años, la hermana menor de la consorte ha sido hasta ahora directora de globalización y relaciones multilaterales de CEAPI, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, al que se incorporó en 2024, y es asesora senior de la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe.